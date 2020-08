Vụ bé trai bị bắt cóc: Động cơ không phải vì buôn người

Ngày 23-8, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại Cao Bằng), nghi phạm trong vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi trên địa bàn.



Sau khi di lý từ Tuyên Quang về Bắc Ninh, do cả ngày chưa ăn uống cộng thêm sốc tinh thần, Thu bị tụt huyết áp, phải đưa đi bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn hơn.



Bé trai vui cười bên người thân sau khi trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời. Ảnh: UYÊN TRANG

Động cơ không phải buôn người

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu nhận định động cơ bắt cóc bé trai của Thu không phải vì buôn bán người hay làm hại cháu, mà do Thu muốn lấy lòng người yêu và gia đình để được đồng ý tổ chức đám cưới.

Chiều 21-8, sau khi bắt cháu khỏi tầm mắt của cha ở công viên, Thu đưa cháu về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Tại đây, nữ nghi phạm thay một bộ đồ mới, cho cháu ăn uống.

Sáng sớm ngày 22-8, Thu dùng xe máy đưa bé trai về Tuyên Quang để gặp người yêu. Thu nói đó là con của mình, nhưng người yêu không tin.

Cũng theo lãnh đạo PC02 Bắc Ninh, qua điều tra, công an xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em, vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, PC02 đã huy động 100% quân số để phối hợp tìm kiếm cháu bé bằng mọi giá.

Quá trình phá án, một trong những khó khăn lớn nhất mà lực lượng công an phải đương đầu chính là manh mối.

“Nếu là bắt cóc tống tiền, mang tính thù oán thì còn có manh mối, nhưng vụ này lại không có một manh mối nào” – vị lãnh đạo nói và cho biết công an đã rà soát tất cả các mối quan hệ về xã hội, làm ăn kinh tế, quan hệ tình cảm của cha mẹ cháu nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Tiếp đó, lực lượng tiến hành rà soát camera an ninh trên các tuyến đường và nhà dân, từ đó xác định được hướng đi và biển số xe của nghi phạm. Chính manh mối này đã giúp công an lần theo dấu vết, tìm được cháu bé tại Tuyên Quang.

Hơn một ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hàng trăm chiến sĩ công an quên ăn quên ngủ để tìm được cháu bé nhanh nhất có thể. Nhiều mũi trinh sát được cử đi các hướng Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai...

Đáng chú ý, ngoài Thu, công an còn triệu tập người yêu của nghi phạm là ĐVB. Đến nay, cơ quan chức năng xác định B. không liên quan đến việc bắt cóc cháu bé.



Nghi phạm Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hạnh phúc vỡ òa

Sáng 23-8, tại nhà riêng ở khu Khúc Toại (phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh), đại gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, cha bé trai) vẫn đang chung vui niềm hạnh phúc sau khi tìm thấy con. Theo lời anh, đây là biến cố lớn nhất từ khi anh sinh ra, với những cảm xúc không bao giờ quên.

Kể lại sự việc, anh Hưng cho hay thấy con chơi vui vẻ ở công viên nên hoàn toàn an tâm. Thế nhưng, khi chỉ vừa rời mắt khỏi còn trong đôi phút, anh ngoảnh lên thì đã không thấy cháu đâu.

Vốn là người rất bình tĩnh, nhưng đứng trước giây phút ấy, người cha đã vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Anh lập tức gọi về cho gia đình, sau đó trình báo công an.

Suốt đêm 21-8, tất cả thành viên trong gia đình đều thức trắng để tìm bé trai. Đồng hành cùng họ còn có hàng trăm chiến sĩ công an cũng tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm manh mối.

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất!” – anh Hưng nhớ lại và vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nhưng thật may, tình huống xấu nhất mà người cha này nghĩ tới đã không xảy ra. Tối 22-8, anh nhận được cuộc gọi từ cơ quan công an thông báo đã có manh mối về con. Đến lúc này, anh mới dám hi vọng, nhưng cũng chưa chắc chắn điều gì.

“Đoạn đường chỉ dài 150 km (từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang – PV) nhưng với tôi nó dài vô tận” – anh nói.

Tại Tuyên Quang, nhìn thấy con trai vẫn khỏe mạnh trong bộ đồ mới, anh lao tới ôm chầm lấy con, vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc này, có lẽ chưa kịp cảm nhận nhiều điều, cậu bé vẫn ngủ ngon.

Ngồi trên xe quay trở về Bắc Ninh, anh Hưng ôm chặt bé trai mọi lúc. Anh chỉ ước xe đi thật nhanh, để vợ và mọi người ở nhà sớm được nhìn thấy con an toàn. Và phải về tới địa phần TP Bắc Ninh, cậu bé 2 tuổi mới tỉnh giấc.

"Niềm vui khi tìm thấy con không gia tài nào có thể đo đếm được", người cha rưng rưng chia sẻ.

Bài học cảnh tỉnh các phụ huynh Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết ngoài những nỗ lực tìm kiếm của cơ quan chức năng thì sự hỗ trợ từ người dân và cộng đồng mạng cũng giúp rất nhiều trong việc tìm kiếm cháu bé. Qua sự việc này, cơ quan công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần chú ý hơn trong việc trông giữ con trẻ, nhất là tại khu vực công cộng. Anh Nguyễn Văn Hưng, cha của bé trai, thừa nhận đã có phút sơ suất đáng trách vì rời mắt khỏi con, khiến điều không mong muốn đã xảy ra. Anh coi đây là bài học quý báu với bản thân và cũng muốn gửi tới tất cả các phụ huynh khác, cần phải để ý tới con mình hơn. Nói về nữ nghi phạm đã bắt cóc con trai mình, anh Hưng mong muốn pháp luật có một chế tài xử lý hợp tình hợp lý, đủ sức răn đe.