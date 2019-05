Vụ cháy lớn tại Bình Dương, thiệt hại 30 tỉ đồng

Ngày 24-5, Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo về thiệt hại vụ cháy lớn xảy ra vào trưa 22-5 tại Công Ty TNHH Jorn Technology (Chung An) nằm trong KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Khi vụ cháy xảy ra, các công nhân đang làm việc may mắn thoát được ra ngoài.

Theo đó, vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 30 tỉ đồng. Giá trị tài sản cứu được khoảng hơn 175 tỉ đồng.

Toàn bộ khu nhà xưởng sản xuất rộng khoảng 2000 mét vuông và một nhà kho rộng khoảng 200 m2, cùng vật liệu máy móc bên trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.



Hai xe thang được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 22-5, khi các công nhân đang làm việc thì lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa hóa chất rồi nhanh chóng lan nhanh. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động tổng cộng có 48 xe chữa cháy và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Trong đó có sự chi viện của lực lượng PCCC TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế vào đêm ngày 22-5.



Khuya 22-5, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Được biết, đây là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có diện tích hàng chục ngàn mét vuông. Công ty này chuyên sản xuất băng keo, đế giày và có khoảng gần 700 công nhân làm việc.