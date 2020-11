Vụ nổ súng ở Quảng Nam: Thu 2 khẩu súng, lộ diện hung thủ

Sáng 27-11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng Công an đang tiếp tục truy lùng hung thủ liên quan đến hai vụ nổ súng liên tiếp trên địa bàn huyện Nam Trà My, làm bốn người thương vong.

Tại nơi xảy ra vụ nổ súng, công an thu giữ hai khẩu súng kíp (loại súng người dân thường dùng để săn bắn).



Nghi phạm bỏ lại xe máy rồi bỏ trốn.

Theo Thiếu tướng Dũng, hai vụ nổ súng có khả năng do một người thực hiện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an chia nhiều mũi điều tra, truy lùng nghi phạm.

“Cũng có khả năng hung thủ trốn vào khu vực đồi núi hiểm trở, lực lượng công an đang tiếp tục truy lùng” - Thiếu tướng Dũng nói.

Công an huyện Bắc Trà My cũng cho hay, từ thông tin thu thập tại hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Đỗ Xuân Hải (45 tuổi, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Hiện Hải đã trốn khỏi địa phương.

Như PLO đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 26-11, tại thôn Dương Thạnh (xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) xảy ra nổ súng làm ông Nguyễn Thành Tại (49 tuổi, ngụ xã Trà Dương) tử vong.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết (vợ nạn nhân Tại) cho biết, hai vợ chồng chị đang xem tivi tại phòng khách thì Đỗ Xuân Hải là hàng xóm của gia đình xông vào nhà bắn vào ngực ông Tại.

Tối cùng ngày, cách nhà nạn nhân Tại khoảng 400m cũng xảy ra một vụ nổ súng tương tự làm ba người bị thương. Hai người bị thương nặng và một cháu nhỏ bị thương ở tay. Những người này là người thân trong gia đình.