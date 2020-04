Vụ nữ sinh lớp 8 'mất tích': Tạm giữ người đàn ông đi cùng

Chiều 16-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Khoát (31 tuổi, quê xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.



Trích xuất camera cho thấy em T. đi với Khoát.

Hôm 19-3, em T. (học lớp 8, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi mua thuốc cho mẹ, sau đó gia đình không thấy về nên báo cơ quan chức năng.

Trích xuất camera an ninh, công an thấy T. có đi cùng Nguyễn Ngọc Khoát vào một tiệm điện thoại trên địa bàn huyện Đô Lương để bán điện thoại.



Khoát ly hôn vợ rồi từ Phú Thọ vào Thượng Sơn làm nghề phục vụ đám cưới. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc điều tra thì Khoát đi đâu không ai rõ. Có thông tin Khoát vào Đắk Lắk.



Sau gần 30 ngày tìm kiếm, các trinh sát Công an huyện Đô Lương đã tìm thấy Khoát cùng T. ở xã Thuận Hạnh (huyện Đắc Song, Đắk Nông), khu vực giáp ranh với Campuchia.