Vụ phóng viên VTV8 bị hành hung: Chuyển công an quận điều tra

Ngày 17-2, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) sớm điều tra, làm rõ vụ phóng viên Lê Phương Anh của VTV8 bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Đà Nẵng.

Sở này cũng đề nghị cần nghiêm khắc xử lý những người thực hiện hành vi hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp (nếu có) theo quy định.



Phóng viên Phương Anh chạy vào nơi làm việc của gác chắn nhưng vẫn bị người phụ nữ xông vào hành hung.

Theo Sở TT&TT, việc xử lý là nhằm đảm bảo các quyền của công dân, quyền hoạt động của báo chí, đồng thời tránh những dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Đà Nẵng.

Cùng ngày, Công an quận Thanh Khê cho biết hồ sơ vụ việc phóng viên Phương Anh bị hành hung đã được công an phường Thanh Khê Đông chuyển lên cho Đội Điều tra tổng hợp quận này tiếp tục xử lý theo quy trình. Trước đó, công an phường đã làm việc với người phụ nữ trực tiếp hành hung phóng viên. Còn người chồng đang đi công việc tại Hà Nội nên chưa lên trình diện.

Như PLO đã đưa tin, tối 12-2, phóng viên Phương Anh đến tác nghiệp tại ga Thanh Khê về việc vi phạm giao thông trong lúc chờ qua đường ngang của người dân. Khi phóng viên đang quay phim, biết hình ảnh vi phạm của mình đã lọt vào ống kính phóng viên nên đôi nam nữ đi trên xe Exciter đến yêu cầu xóa hình ảnh của mình mà phóng viên ghi lại.

Sau khi xóa hình xong, đôi nam nữ còn đòi cho xem thêm lại lần nữa đã chắn chắn xóa chưa với thái độ hung hăng. Phóng viên không đồng ý và đi vào phía nhà làm việc của gác chắn.

Sau đó, đôi nam nữ lao vào bên trong chửi bới, người phụ nữ đã dùng tay đánh trúng mặt phóng viên Phương Anh mặc cho lúc này nhiều nhân viên gác chắn can năn. Tuy bị trầy xước ở trên mặt nhưng phóng viên Phương Anh không trình báo công an.



Người phụ nữ hành hung phóng viên bị công an mời lên làm việc. Ảnh: H.H

Sau đó, tin tức về việc đôi nam nữ vi phạm giao thông còn hành hung phóng viên được phát trên VTV8, công an mới phát hiện có sự việc và mời các bên liên quan lên làm rõ. Tại cơ quan công an, phóng viên Phương Anh không yêu cầu khởi tố.