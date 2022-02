Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) mất tích sau đó phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn.

Bước đầu cơ quan điều trả xác định không có dấu hiệu án mạng.

Hẹn gặp chị ở bến xe, nhưng lại lên xe ôm

Trong suốt quá trình tìm kiếm, gia đình nam sinh viên đều không hiểu được vì sao Nghĩa lại không liên lạc với chị họ của mình dù đã hẹn trước là khi đến bến xe sẽ điện chị đến đón.

Trong khi đó, mẹ nạn nhân cho biết, xe đến bến sớm hơn dự tính 20 phút và khi chị Nhung (chị họ, người sẽ đón Nghĩa) đến thì em đã lên xe ôm rời khỏi bến xe miền Đông.

Theo chị Nhung, ngày 11-2, Nghĩa di chuyển vào TP.HCM bằng xe khách nhà xe Tân Hoa Châu BKS 77B-02457. Xe đến dãy số 8 bến xe miền Đông khoảng 4 giờ 30 sáng 12-2. Gia đình dặn dò, đến bến xe phải điện thoại cho chị Nhung nhưng Nghĩa không điện, điện thoại cũng không liên lạc được.



Hình ảnh Nghĩa xuống xe khách lúc 4 giờ 38 ngày 12-2 do camera bến xe Miền Đông ghi lại. Ảnh: NY

Kết quả truy xuất camera an ninh cho thấy, Nghĩa xuống xe lúc 4 giờ 38 ngày 12-2. Sau đó, lấy valy rồi đi về hướng cổng số 5 của bến xe Miền Đông.

Đến 5 giờ 14, một camera khác ghi nhận Nghĩa lên xe ôm rời khỏi bến xe. Dù đã hẹn trước với người thân, nhưng nam sinh này tự bắt xe ôm rời đi trước khi người thân đến đón.

Công an quận Bình Thạnh sau đó đã mời tài xế xe ôm chở nam sinh viên lên làm việc. Ông này cho biết chở Nghĩa đến khu vực trường Đại học Hutech thì nam sinh này xuống xe và ông này trở về khu vực bến xe và tiếp tục làm việc.



Hình ảnh ông M. chở Nghĩa rời bến xe miền Đông. Ảnh: NY

Đáng chú ý, Nghĩa là sinh viên năm 1 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (TP Thủ Đức), nhưng sao lại đón xe ôm đến trường Đại học Công nghệ TP.HCM (quận Bình Thạnh) rồi xuống xe?

Phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn

Đến sáng sớm 15-2, người dân khu vực bờ kè sông Sài Gòn đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) trong tình trạng đã bắt đầu phân huỷ nên đã trình báo công an. Bước đầu xác định thi thể tìm thấy là nam giới, mặc áo khoác và quần màu đen, có nhiều điểm nhận dạng giống Nghĩa.



Hiện trường phát hiện thi thể Nghĩa trên sông Sài Gòn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ thuộc công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám nghiệm tử thi, nhận dạng và xác minh. Đến 10 giờ 45 sáng, Công an quận Bình Thạnh xác nhận thi thể nam giới trên chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.

Tuy nhiên, chưa rõ vị trí Nghĩa rơi xuống nước ở đâu và vì sao nam sinh này rơi xuống nước?

Công an cho biết, kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì, trên người Nghĩa vẫn còn ví tiền, tài sản, balo nạn nhân cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng cũng không ghi nhận thương tích trên thi thể.



Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, khám nghiệm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Không có dấu hiệu án mạng

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến nam sinh tử vong là do ngạt nước.

Trên thi thể không có dấu hiệu thương tích, các tài sản như ví tiền, balo của nạn nhân đều được tìm thấy và không mất mát.



Công an xác định không có yếu tố án mạng trong vụ việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cơ quan chức năng xác định là không có dấu hiệu án mạng trong cái chết của sinh viên Nghĩa nên phòng PC02 đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Bình Thạnh xử lý theo thẩm quyền.

Đến thời điểm hiện tại, các câu hỏi như vì sao Nghĩa lại rơi xuống nước? Chưa rõ Nghĩa rơi xuống nước là địa điểm nào? Vì sao Nghĩa học ở Thủ Đức mà lại đến trường Hutech? Tại sao hẹn với người thân sẽ đón ở bến Miền Đông mà tự ý đi xe ôm?... vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.