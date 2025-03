Nghi phạm cướp giật túi xách bị bắt sau 6 giờ gây án 10/03/2025 14:59

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa bắt giữ nghi phạm cướp giật túi xách của một phụ nữ 53 tuổi.

Ngày 10-3, Công an phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Lê Ngọc Hải (33 tuổi, ngụ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Lê Ngọc Hải. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 9-3, Công an phường Bình Tân tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ 53 tuổi (quê Phú Yên) về việc bà bị một nam thanh niên giật túi xách.

Phụ nữ này cho biết, chiều cùng ngày, khi bà đứng trước cổng một cơ quan tại phường Bình Tân thì bị nam thanh niên đi bộ tới, cướp giật túi xách của bà rồi bỏ chạy. Theo bà, bên trong giỏ xách có 13 triệu đồng và 1 điện thoại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và công an các xã lân cận để xác minh, truy bắt nghi phạm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ ngày 9-3, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Ngọc Hải.

Bước đầu Hải khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cướp giật túi xách của phụ nữ trên. Số tiền cướp được, Hải đã dùng để mua nhiều đồ dùng cá nhân.