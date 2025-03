Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của người bán vé số ngồi xe lăn 05/03/2025 21:08

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào trưa 5-3, ông C là người già yếu đi bằng xe lăn bán vé số dạo trên tại ấp Bưng Cơ (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), bị người đàn ông đi xe máy giật túi xách bên trong có số tiền khoảng 4 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Nghi phạm Phong tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Sau khi nhận tin, Công an xã Lộc An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh truy bắt.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Cao Thanh Phong (37 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Công an đã thu giữ xe máy là phương tiện mà Phong thực hiện hành vi cướp giật và 2 điện thoại di động, số tiền 800.000 đồng của nạn nhân.

Bước đầu, Phong khai đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.