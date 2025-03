Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân 10/03/2025 16:49

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu toàn lực lượng khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 2-2025 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị. Ảnh: CAĐN.

Theo đó, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, điều tra, xử lý 85 vụ/127 can phạm; triệt phá 96 tụ điểm đánh bạc, bắt 432 người; phát hiện xử lý 16 vụ, 41 người có hành vi mại dâm; đã bắt, vận động đầu thú 27 bị can truy nã, trong đó có 16 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, nhiều đối tượng trốn truy nã từ 15 đến 32 năm.

Phát hiện, bắt giữ 442 vụ với 915 bị can tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, tang vật thu giữ: 29,5 kg ma tuý tổng hợp, 3,86 kg heroin; 516 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong tháng 2-2025 và đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CAĐN.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý tháng 3-2025 là tháng mà lực lượng công an thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, vì vậy các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không để công việc gián đoạn, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Công an các xã, phường, thị trấn cần chủ động tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sâu sát nắm tình hình cơ sở để chỉ đạo phối hợp, hướng dẫn công an cấp xã giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh, không để kéo dài…

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng khen thưởng 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.