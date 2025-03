Công an xã ở Quảng Nam bắt nhanh kẻ trộm sau 1 giờ nhận tin báo 10/03/2025 15:31

(PLO)- Chỉ một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng khám phá, bắt gọn nghi phạm.

Chiều 10-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an xã Duy Hải vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, trưa 9-3, Công an xã Duy Hải nhận được tin báo của ông TMV (ngụ thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động.

Công an xã Duy Hải bắt nhanh V chỉ sau một giờ tiếp nhận tin báo. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Duy Hải huy động lực lượng chia nhiều mũi khẩn trương xác minh, xác định đối tượng nghi vấn để triển khai công tác truy tìm.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, công an xã xác định ĐPV (27 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) là nghi can.

Khi V xuất hiện tại thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, cảnh sát tiếp cận khống chế, đưa về trụ sở công an xã để làm việc.

Công an bắt giữ V cùng tang vật là chiếc điện thoại. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, V thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 11 promax của ông Trần Minh Vương.

Hiện Công an xã Duy Hải đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý V theo quy định.