Lãnh đạo Quảng Nam kiểm tra các dự án bất động sản chậm tiến độ của Bách Đạt An 08/03/2025 16:34

(PLO)- Kiểm tra các dự án của Bách Đạt An chiều 7-3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giao các mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, để 3 dự án phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2025.

Clip Cận cảnh khu đô thị của Bách Đạt An thành nơi chăn thả bò.

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo tổng hợp các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Trong số này có các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư. Đây là các dự án vướng vào vụ kiện tụng lớn với hàng ngàn người liên quan.

Ghi nhận của PV, Khu đô thị Hera Complex Riverside không có dấu hiệu thi công. Vài xe ủi, xe múc đậu trong dự án hoen gỉ, hàng trăm ống cống chờ được lắp đặt. Hạ tầng khu đô thị dang dở, cỏ mọc um tùm, trở thành nơi để người dân chăn thả bò.

Dự án có diện tích 18,26ha, với tổng vốn 200 tỉ đồng, khởi công vào tháng 10-2019, dự kiến hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Sau đó, dự án được gia hạn tiến độ đến hết năm 2022 nhưng vẫn không hoàn thành, và tiếp tục gia hạn đến tháng 6-2025.

Dự án Khu đô thị 7B mở rộng hiện nay vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, gạch lát vỉa hè ngổn ngang. Theo đại diện thị xã Điện Bàn, hiện nay dự án vẫn đang vướng mặt bằng. Chiều 7-3, PV ghi nhận một nhóm nhỏ công nhân đang thi công bên trong dự án.

Dù chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng thông qua công ty Hoàng Nhất Nam và các công ty môi giới bất động sản khác, Bách Đạt An đã bán gần như toàn bộ đất nền dự án, thu hàng trăm tỉ từ người dân.

Tháng 10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Kim Châu (51 tuổi, ngụ số 42 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An về tội Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất.

Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại Hoàng Thị Kim Châu đã chỉ đạo nhân viên giao cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kiểm tra các dự án của Bách Đạt An chiều 7-3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giao các mốc thời gian, trách nhiệm rất cụ thể cho từng đơn vị, để 3 dự án phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2025.

"Để hoàn thành được thì có trách nhiệm từ nhiều phía, trong đó cơ quan Nhà nước đã hoàn thành tất cả các giấy tờ, thủ tục có liên quan đến trách nhiệm của nhà nước", ông Hưng khẳng định.

Theo ông Hưng, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với 2 công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam, yêu cầu 2 doanh nghiệp này hợp đồng, cam kết, chuẩn bị vốn tiếp tục triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, thời điểm này tỉnh tạo điều kiện hết sức, thống nhất phân kỳ, tối đa 2 lần cho mỗi dự án. "Nếu thuận lợi sẽ cấp sổ đỏ trước cho bà con ở phân kỳ 1, phân kỳ 2 sẽ phấn đấu quyết liệt đến cuối năm nay là xong", ông Hưng nói.

Trong các buổi tiếp công dân mua đất các dự án của Bách Đạt An, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiều lần chia sẻ với người dân mua đất. Ông Dũng yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và người dân tiếp tục phối hợp để bàn giải pháp tốt nhất, mục tiêu cuối cùng là cấp sổ đỏ cho người mua đất.

Ông Dũng yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện đến cuối năm 2025, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Theo ông Dũng, Luật đất đai 2024 có thuận lợi hơn cho các dự án bất động sản có điều kiện hoàn thành. UBND tỉnh đã nghiên cứu, điều chỉnh một số dự án. “Mục tiêu cuối cùng là phải cố gắng khắc phục những gì có thể của các dự án này theo quy định pháp luật để đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân”, ông Dũng nói.