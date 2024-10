Công an Quảng Nam giữ người với nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An 25/10/2024 17:47

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam đang giữ bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An để làm rõ về việc sử dụng nguồn tiền công ty này đã thu của khách hàng, đồng thời cấm xuất cảnh với bà này.

Chiều 25-10, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận: Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An - PV).

Một trong ba dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Ảnh: TN

Theo đại tá Lai, công an tỉnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà này nhằm làm rõ việc sử dụng nguồn tiền Bách Đạt An đã thu của khách hàng để thực hiện một số dự án.

“Hiện nay, công an đang giữ chị ấy lại để làm rõ. Nếu quá trình làm việc có dấu hiệu của tội phạm thì sẽ ra quyết định tạm giữ hình sự”- Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trước đó đơn vị đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Châu để phục vụ công tác điều tra. Bà này bị giữ hình sự từ sáng nay (25-10).

Công ty Bách Đạt An là chủ đầu tư của ba dự án KĐT 7B mở rộng, KĐT Bách Đạt và KĐT Hera Complex Riverside.

Nhiều năm qua, hàng ngàn người là khách hàng mua đất tại 3 dự án này liên tục kiện tụng, đòi sổ đỏ.

Mới nhất, trong buổi đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án trên vào tháng 7-2024, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Bách Đạt An phải thực hiện trách nhiệm, nếu không sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định.