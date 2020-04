Xác định 3 người liên quan vụ thi thể bên đường ở Gò Vấp

Ngày 20-4, nguồn tin của PLO cho biết, Công an TP.HCM đã mời làm việc, lấy lời khai đối với hai người ngụ ở quận Tân Bình để làm rõ vụ thi thể người bị bỏ lại ven đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) khuya 13-4.





Khuya ngày 13-4, thi thể ông C. được người dân phát hiện được bỏ trong bao tải lớn nằm bên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Ảnh NT.

“Bước đầu hai người này khai nhận là nạn nhân tử vong do bị điện giật trong căn nhà ở quận Tân Bình”, nguồn tin cho hay.

Vì quá hoảng sợ, nhóm người này đã bỏ thi thể vào bao tải. Một người đã trực tiếp chạy xe máy bỏ lại bên đường Phan Văn Trị. Người này hiện đã được công an xác định.

Hiện cơ quan Công an quận Gò Vấp đang làm thủ tục bàn giao vụ việc cho Công an quận Tân Bình và Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân được xác định tử vong là do phù phổi cấp, trên người không có vết thương do đâm, chém gây ra.

Trước đó, như đã đưa tin, khuya 13-4 thi thể ông Đinh Phú C. (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình) được phát hiện bên đường Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp) trong một chiếc bao lớn.

Công an quận Gò Vấp sau đó có mặt, xác định nạn nhân vừa mới tử vong, trên người có một mảnh giấy nội dung xin việc kèm thông tin của ông C.