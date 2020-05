Xác minh clip nhóm phượt liên tiếp ném đá xe khách

Ngày 8-5, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã báo cáo sự việc với cơ quan cấp trên để phối hợp xác minh nội dung một clip ghi lại cảnh người đi xe máy đã liên tiếp ném đá vào một ô tô khách 16 chỗ.



Nhóm người đi xe máy liên tiếp ném đá vào xe khách. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nhiều người đi xe máy (được cho là phượt thủ) đã liên tiếp dùng đá ném vào một xe khách 49B-002.29 đang chạy mặc dù bị hỏng bánh.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, sự việc này được cho là diễn ra trên QL20, đoạn qua huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ bức xúc trước hành động của nhóm phượt thủ. “Sai hay đúng chưa biết nhưng hành động thế này nguy hiểm cho người tham gia giao thông” một tài khoản facebook bình luận.

Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc, bởi hành động ném đá vào xe khách của phượt thủ gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Bước đầu qua hình ảnh, biển kiểm soát các xe máy của người ném đá thuộc TP.HCM. Công an huyện đã báo cáo cấp trên và tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh làm rõ vụ việc", đại diện Công an huyện Di Linh cho hay.