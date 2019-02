10 lời khuyên an toàn thực phẩm cho mùa hè

Vào mùa hè, thời tiết nóng, ẩm dễ gây ra tình trạng hư hỏng thức ăn. Khi đó vi khuẩn trong thực phẩm sẽ hình thành và nhân lên rất nhanh, nếu ăn phải dễ gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Theo tờ BetterHealth, phần lớn nhà bếp tại các gia đình không được thiết kế để đảm bảo an toàn một lượng lớn thức ăn. Do đó việc chuẩn bị, lưu trữ hay chế biến thực phẩm trong mùa hè cần được quan tâm. Dưới đây là 10 lời khuyên hàng đầu của các chuyên gia để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm:

Chỉnh lại nhiệt độ bảo quản

Đối với ngăn mát tủ lạnh nên để dưới 5oC và ngăn đá ở mức nhiệt độ -15 đến -18oC. Với những tủ lạnh có thùng giữ lạnh nên dùng đá sạch hoặc túi đá khô. Thịt và rau sống nên được bảo quản ở 5oC hoặc thấp hơn để chúng được tươi lâu.



Chỉnh lại nhiệt độ tủ lạnh vào ngày nắng nóng để bảo vệ thức ăn của bạn. Ảnh: Internet

Nhanh chóng bảo quản thức ăn sau khi mua

Bạn nên cố gắng bảo quản thức ăn ngay sau khi mua về kể cả đồ ăn đông lạnh hay đồ ăn nóng. Bởi nếu để ở môi trường bình thường, thức ăn dễ vi khuẩn có hại xâm nhập, điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng.

Giữ nóng thức ăn

Nếu bạn không muốn thức ăn bị nguội ngay thì nên giữ chúng ở 60oC hoặc cao hơn. Làm nóng đều bằng cách hấp đến lúc bốc hơi (trên 75oC) hoặc đun sôi.

Đừng chờ thức ăn nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh

Ngay khi thức ăn ngừng bốc hơi, hãy cất chúng vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Trước hết hãy làm lạnh nhanh bằng cách nhúng hộp đựng thức ăn vào trong nước lạnh hoặc đá. Chia thức ăn thành các phần nhỏ, cất vào các hộp nông để chúng được làm lạnh nhanh hơn.

Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín

Vi khuẩn trong thịt sống có thể lây nhiễm chéo vào đồ ăn chín và gây ngộ độc. Do đó hãy để thịt sống ở trong hộp đựng chuyên dụng và dưới cùng để nước thịt không dính vào đồ ăn khác. Ngoài ra không dùng chung thớt để thái đồ sống và đồ chín, nếu muốn dùng chung, hãy rửa thật sạch giữa các lần dùng. Rửa kĩ tay sau khi động vào thịt sống.

Rã đông thực phẩm đúng cách

Trừ khi thức ăn được sản xuất để nấu ngay khi vẫn còn đông đá (xem hướng dẫn in trên bao bì), còn lại hãy đảm bảo rằng thực phẩm được rã đông đều cả trong lẫn ngoài, đều các mặt trước khi mang đi nấu.



3 cách để rã đông thực phẩm đúng cách (PLO)- Nếu không làm rã đông thịt đúng cách, sẽ tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn có hại trên thực phẩm của bạn.

Đừng lưu trữ thực phẩm quá nhiều trong tủ lạnh

Bên trong tủ lạnh, cần có những khoảng trống để lưu thông khí để làm mát và đảm bảo độ tươi ngon, an toàn cho thực phẩm.

Một mẹo nhỏ để tiết kiệm không gian trong tủ lạnh khi bạn dự trữ thực phẩm cho nhiều người là cất nước uống trong các thùng giữ lạnh và để dành phần trống trong tủ lạnh để đựng thức ăn.

Lưu trữ thức ăn thừa đúng cách



Bảo quản thức ăn thừa đúng cách vào ngày nắng nóng để tránh bị ôi thiu. Ảnh: Internet

Hãy bảo quản đồ ăn thừa trong ngăn mát tủ lạnh trong những hộp thủy tinh hoặc nhựa chuyên dụng và ăn chúng trong vòng 3-5 ngày. Nếu bạn không định ăn chúng trong vòng 3-5 ngày, hãy cất chúng trong ngăn đá.

Biết khi nào nên bỏ

Đừng ăn thức ăn đã để ra ngoài tủ lạnh quá 4 tiếng, đặc biệt là các loại thịt, hải sản, cơm và mỳ ống đã nấu chín.

Tránh đưa thức ăn cho người khác khi bạn bị bệnh hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa



Nếu bạn đang bị tiêu chảy, nôn mửa, đau họng kèm sốt, sốt, vàng da, hoặc nhiễm khuẩn da, hãy tránh gắp, đưa hoặc chuẩn bị thức ăn cho người khác, vì rất dễ lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh.