13 sản phẩm thực phẩm chức năng bị Bộ Y tế thu hồi

Vừa qua, VFA đã ban hành quyết định số 1040/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và giấy tiếp nhận đăng lý bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam (quận Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể có 13 sản phẩm bị thu hồi bao gồm: Bổ gan an khang, Diabet Dream, An giấc khang, Trinh nữ hoàng cung , Sắc xuân EVA, Curcumin nano lus, Khớp an bình, Họng an khang, An phế Poloco, Thymokid Mymy, Mymy Kid, Mymy Calci, Dạ dày Bà Đang.