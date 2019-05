5 mẹo hỗ trợ giảm cân tốt nhất bạn cần phải biết

Cân nặng quá "khổ" không chỉ là nỗi lo mà còn là mặc cảm của nhiều người. Dù đã áp dụng nhiều phương pháp giảm cân song nhiều người vẫn gặp thất bại. Theo các chuyên gia dinh dưỡng nếu chế độ ăn uống khắc nghiệt và chế độ luyện tập thể dục quá mức có thể hiệu quả ở một thời điểm nhưng lại ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Hội tiết chế Hoa Kỳ đã chỉ ra 5 mẹo nhỏ sau đây có thể giúp bạn cắt giảm được lượng calo tiêu thụ hằng ngày mà bạn không hề hay biết. Trong thực tế, việc thay đổi trong cách ăn uống và mức độ hoạt động hàng ngày cũng tạo ra nhiều tác động tích cực đối với việc kiểm soát cân nặng. Cụ thể:

- Giảm kích cỡ của chén, đĩa: Sử dụng một chiếc chén nhỏ hơn hoặc chiếc đĩa nhỏ hơn để giúp bạn ăn ít hơn. Chúng ta thường có khuynh hướng ăn hết phần thức ăn trong chén hoặc đĩa. Do đó, với một kích cỡ chén, đĩa nhỏ hơn bạn sẽ tiêu thụ một lượng thức ăn ít hơn.



Thay đổi kích cỡ chén, dĩa khi ăn là một trong 5 mẹo giúp bạn có thể kiểm soát lượng thức ăn được nạp vào cơ thể. Ảnh: Brightside

Theo nghiên cứu trên Brightside, nếu bạn đặt cùng lượng thực phẩm lên một đĩa nhỏ, thức ăn trông đầy đặn hơn và bạn sẽ ăn ít hơn hoặc vừa đủ để thỏa mãn cơn đói. Nói cách khác, nếu bạn chuyển từ đĩa to về đĩa nhỏ, bạn sẽ giảm lượng calo xuống 22%. Sự khác biệt về nhận thức kích thước này được gọi là ảo tưởng Delboeuf. Không chỉ kích thức của chén, đĩa ăn cơm mới ảnh hưởng tới cân nặng mà màu sắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn ăn quá nhiều hoặc quá ít. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy màu sắc đĩa đựng thức ăn cũng đóng một vai trò lớn. Để giảm cân, bạn cần phải chọn những màu đĩa tương phản với thức ăn của bạn nhiều nhất.

- Thưởng thức bữa ăn của bạn: Theo Hội tiết chế Hoa Kỳ, ăn chậm giúp bạn tiêu thụ những gì cơ thể cần để cảm thấy đủ no. Ăn quá nhanh, trong vòng chưa đầy 20 đến 30 phút, dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều và cảm thấy không thoải mái sau đó. Ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp bạn có được một bữa ăn vừa ngon miệng vừa không ăn quá lượng thức ăn cơ thể cần.

- Không ăn thức ăn đặt ngoài túi hoặc hộp: Khi ăn phần thức ăn không được đặt trong túi hoặc hộp, bạn có thể ăn hết mặc dù lẽ ra chỉ được ăn một phần trong đó mà thôi. Do đó, bạn nên cho thức ăn vào một bát nhỏ hoặc túi nhỏ và thưởng thức hết phần của mình. Điều này giúp bạn ý thức về lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Thực tế các trường hợp tăng cân dù ăn rất ít là do chúng ta nạp năng lượng (calo) nhiều hơn mức năng lượng được tiêu thụ. Ví dụ như, chúng ta tiêu thụ 2000 calo mỗi ngày mà nạp đến 3000 calo, nên dư thừa 1000 calo. Việc dư thừa thường xuyên như thế này rất dễ dẫn đến tăng cân, béo phì. Do đó bạn cần kiểm soát lượng thức ăn được nạp vào cơ thể.

- Chọn ly uống nước của bạn một cách khôn ngoan: Đây là một trong 5 lời khuyên được Hội tiết chế Hoa Kỳ khuyến nghị, bởi nó là một cách đánh lừa thị giác. Khi ly ngắn và rộng, chúng ta có xu hướng đổ nhiều nước và uống nhiều hơn. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng một ly uống nước cao và thanh mảnh để uống tất cả các loại đồ uống trừ nước lọc.

- Cân nhắc khi chọn thức uống: Đồ uống có năng lượng cao như nước ngọt, nước trái cây, nước tăng lực, cà phê và rượu sẽ thêm năng lượng giống như thức ăn. Bất cứ khi nào có thể, hãy thay thế các đồ uống trên bằng những cốc nước lọc.