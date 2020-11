6 điều có thể xảy ra nếu bạn ăn nghệ mỗi ngày

Giảm cân

Đối với tất cả những người đang cố gắng giảm cân, nghệ là một trong những lựa chọn hoàn hảo. Hợp chất hoạt tính curcumin có trong nghệ được cho là làm giảm chỉ số khối cơ thể (BMI). Nó có thể làm giảm chứng viêm liên quan đến béo phì và đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, theo The Times of India.



Củ nghệ có thể thúc đẩy giảm cân. Ảnh: ALICJA NEUMILER / SHUTTERSTOCK

Cân bằng mức cholesterol



Cholesterol cao thường gặp ở những người tuổi già. Đây là một tình trạng nghiêm trọng vì nó có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng như đau tim. Nghệ là loại gia vị có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và cholesterol cao.

Cải thiện tâm trạng

Curcumin có thể giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể và chứng viêm đóng một vai trò trong bệnh trầm cảm. Các nghiên cứu cho thấy việc tăng cường ăn loại gia vị vàng này khi bị trầm cảm có thể khá hữu ích. Nó không chỉ làm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng mà còn có thể nâng cao tâm trạng của bạn.

Kiểm soát đường huyết

Khi tiêu thụ một lượng vừa phải, nghệ có thể giúp đưa lượng đường trong máu trở lại bình thường. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism cho thấy, nghệ có thể hoạt động như một chất hạ đường huyết và giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nó cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến sức khỏe khác do bệnh tiểu đường gây ra.

Giảm thiểu các vấn đề về da

Dù là bệnh chàm, mụn trứng cá hoặc bệnh vẩy nến, sử dụng loại gia vị này mỗi ngày có thể giúp cải thiện nhiều tình trạng da khác nhau. Các đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa của nghệ giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến da và nó có thể làm cho làn da trở nên mềm mại và mịn màng hơn.



Tiêu thụ nghệ mỗi ngày có thể giúp giảm thiểu các vấn đề về da. Ảnh: ANNA_PUSTYNNIKOVA / SHUTTERSTOCK

Bảo vệ khỏi các gốc tự do



Cơ thể chúng ta tạo ra các gốc tự do trong quá trình chuyển hóa tế bào hiếu khí. Khi số lượng gốc vượt quá điểm bình thường thì nó sẽ dẫn đến các tình trạng sức khỏe mãn tính như ung thư, viêm khớp, bệnh tim và Alzheimer. Curcumin, hợp chất có trong nghệ được biết là loại bỏ các gốc tự do này, làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh khác nhau, theo The Times of India.