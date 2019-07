Loại trà sữa nào nên hạn chế nhất vì chứa nhiều đường?

Vừa qua bệnh viện Mount Alvernia- một trong 10 bệnh viện lớn ở Singapore, đã đăng tải trên Website bài nghiên cứu về "So sánh mức độ đường và calo của các loại trà sữa, kèm theo những loại topping (món thêm vào) được ưa chuộng nhất hiện nay".

Trên Facebook của mình, bệnh viện Mount Alvernia cũng cung cấp bảng so sánh theo biểu đồ để người tiêu dùng có thể hình dung nhanh nhất về hàm lượng đường có trong từng loại trà sữa. Bảng so sánh này chỉ rõ giữa lượng calories có trong những loại topping quen thuộc được thêm vào cốc trà sữa như kem sữa (milk foam), kem phô mai (cheese foam), trân châu đen, vụn bánh oreo, thạch pudding, thạch dừa, thạch thảo mộc, đậu đỏ, thạch aiyu, trân châu trắng, lô hội...

Bên cạnh đó là bảng phác đồ về lượng đường trong một số loại trà sữa được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, bao gồm trà sữa trân châu, trà sữa trân châu đường đen, trà xanh xoài, trà xanh chanh dây, trà bí đao, trà xanh nhài trái cây và trà bơ trân châu.



Bảng so sánh hàm lượng đường và calo có trong các ly trà sữa, kèm theo những loại topping được ưa chuộng nhất hiện nay. Ảnh: Mount Alvernia Hospital

Business Insider dẫn lại bài viết của bệnh viên Mount Alvernia cho biết, bệnh viện này đã đưa ra lời cảnh báo cho người dân Singapore về lượng đường rất cao trong một ly trà sữa trân châu.

Theo kết quả nghiên cứu, bệnh viện thừa nhận rằng trà đen và trà xanh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, khi người pha chế thêm các loại bột kem không sữa hay trân châu thì tác dụng của trà biến mất và chuyển thành chất gây hại trực tiếp cho sức khỏe, và chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Bởi trong bột kem sữa có chứa chất béo chuyển hóa và là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ...

Báo cáo này cũng cho biết thêm, số lượng calo trong một ly trà sữa trân châu vừa phải tương đương với một miếng bánh pho mát. Do đó người tiêu dùng nên hạn chế uống hai cốc một tuần.

Trà sữa trân châu đường đen chứa lượng đường vượt mức quy định

Bệnh viện đã so sánh mức độ đường trong 7 loại trà sữa có topping được mau về, thì trân châu đường đen được xem là loại đồ uống không lành mạnh nhất. Mỗi cốc trân châu đường đen chứa tới 18,5 thìa cà phê đường, tương đương 92,5g đường, thậm chí có thể nhiều hơn tùy người bán.

Nếu so sánh với một lon nước ngọt cũng chỉ chứa 7 thìa cà phê đường (tương đương 35g đường). Nghĩa là lượng đường trong một cốc trà sữa trân châu đường đen cao hơn 2,6 lần so với nước ngọt cũng như các loại trà sữa khác. Trong khi đó, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức tiêu thụ đường tự do của một người là dưới 25g một ngày.

Ngoài ra với các loại trà khác, lượng đường cũng khá cao như một ly trà nhài hoa quả ngọt chứa 42g đường, tương đương 8,5 thìa. Trà chanh leo chứa 43g đường, tương đương 8,5 thìa.



Trà sữa trân châu đường đen chứa lượng đường vượt mức khuyến nghị. Ảnh: Mount Alvernia Hospital

Lớp kem sữa chứa lượng calo còn nhiều hơn topping trân châu

Theo bảng so sánh, trang Business Insider ghi nhận lớp kem sữa chứa lượng calo còn nhiều hơn topping trà sữa. Cụ thể, lớp kem sữa chứa lượng calories cao nhất là 203 calo, kem phô mai chứa 180 calo, trân châu đen truyền thống 156 calo. Lô hội là loại topping có lượng calo thấp nhất, chỉ 31 calo.

Với lượng calo cao như vậy, kem sữa cần được loại bỏ khỏi danh sách thức uống của người đang muốn giảm cân hoặc béo phì.

5 mẹo giữ gìn sức khỏe khi uống trà sữa

Vì trà sữa trở thành thức uống quá thông dụng và khó bỏ, đặc biệt là giới trẻ, các chuyên gia ở Bệnh viện Mount Alvernia đã đưa ra một vài lời khuyên sau để cải thiện thói quen uống trà sữa của bạn lành mạnh hơn:

- Chọn size cốc trà sữa nhỏ, thay vì cốc lớn. Giảm số lượng cốc uống trong tuần như chỉ nên uống 1-2 ly/ tuần.

- Chọn uống trà xanh, trà ô long hoặc trà đen (thay vì trà sữa trân châu đường đen).

- Yêu cầu 30% lượng đường cho mỗi cốc hoặc uống không đường.

- Yêu cầu sữa tươi, sữa ít béo hoặc sữa tách kem, thay vì kem sữa.

- Không lấy topping (hoặc chọn loại có hàm lượng calo thấp như lô hội hoặc trân châu trắng).