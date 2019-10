Người Việt chi nhiều tiền nhất cho vấn đề sức khỏe

Theo số liệu thống kê mới nhất được thực hiện bởi The Conference Board Global Consumer Confidence với sự hợp tác cùng Nielsen- một công ty đo lường hiệu quả kinh doanh toàn cầu, sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.



Trong quý 2 năm 2019, người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục xếp hạng sức khỏe (44%, tương đương với Q1 2019) và sự ổn định của công việc (42%, giảm 4% so với Q1 2019) là hai mối quan tâm hàng đầu của họ, và 22% đáp viên chỉ ra rằng vấn đề cân bằng cuộc sống (22%, giảm 2% so với Q1 2019) là yếu tố quan trọng thứ ba.



Người Việt quan tâm đến sức khỏe nhiều nhất trong các nhu cầu của cuộc sống tại quý II-2019. Ảnh: Nielsen

Điều đáng chú ý là, trong ba tháng giữa năm này, sức khỏe đã vượt qua sự ổn định của công việc để trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Điều này đúng với những dự đoán trước đây của các nhà nghiên cứu thị trường. Theo bà Louise Hawley, Giám đốc điều hành, Nielsen Vietnam: “Người tiêu dùng Việt Nam đang quan tâm đến sức khỏe của họ hơn bao giờ hết. Ô nhiễm không khí và môi trường là những chủ đề nóng hổi đang ngày càng trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi người. Với thực trạng môi trường đáng báo động hiện nay cùng với nhận thức tăng cao của người tiêu dùng, sức khỏe dự kiến sẽ tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam trong quý 3 năm 2019.”

Trong quý này, sự lo ngại về việc gia tăng hóa đơn tiện ích của người Việt Nam tăng mạnh từ 6% lên 13%. "Vào cuối quý 1 năm 2019, giá điện tại Việt Nam đã tăng hơn 8%, dẫn đến sự quan tâm mạnh mẽ và thu hút sự chú ý nhiều hơn đến chi phí hóa đơn tiện ích”, bà Louise Hawley chia sẻ.

Cũng với quý II-2019, vấn đề cân bằng cuộc sống đã tăng lên một hạng trong danh sách các mối quan tâm chính. Cụ thể có 21% số người được hỏi cho biết đây là một vấn đề đáng lo ngại (giảm 2% so với Q1 2019). Ngoài ra, các lĩnh vực quan trọng được quan tâm khác của người tiêu dùng Việt Nam là Tình hình kinh tế (21%, giảm 6% so với Q1 2019) và Giáo dục & phúc lợi của con cái (9%, tăng 2% so với Q1 2019).

Báo cáo của Nielsen cũng chỉ ra người tiêu dùng Việt Nam đứng đầu toàn cầu trong việc dành tỷ lệ chi tiêu (chiếm 38%, giảm nhẹ 2% so với quý I) cho các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, tiếp theo đó là Thụy Sĩ (35%), Indonesia (35%) và Trung Quốc (33%).

“Với tình hình môi trường ô nhiễm hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam không chỉ lo lắng về sức khỏe của họ mà còn bắt đầu hành động để bảo vệ nó. Đây là lý do Việt Nam kết thúc quý II-2019 với xu hướng chi tiêu cao nhất cho các gói "ảo hiểm chăm sóc sức khỏe (38%)", bà Louise Hawley giải thích.

Không chỉ thế, với 3 tháng giữa năm 2019, so với toàn cầu, người tiêu dùng Đông Nam Á vẫn dẫn đầu xu hướng tiết kiệm, và Việt Nam là đất nước nằm trong top 2 nước có xu hướng tiết kiệm cao nhất (69%) chỉ xếp sau Hồng Kông (70%).



Việt Nam là đất nước nằm trong top 2 nước có xu hướng tiết kiệm cao nhất. Ảnh: Nielsen

Ngoài ra, các cuộc khảo sát dành cho người Việt Nam đã chỉ ra, họ đã bớt các khoản chi tiêu cho quần áo mới (giảm 9%) và các hoạt động giải trí bên ngoài (giảm 6%), sản phẩm công nghệ mới (giảm 8%) và nâng cấp/ trang trí nhà cửa (giảm 8%) so với quý trước.