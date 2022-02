Theo Eat This, Not That, cà phê có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nó có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, cải thiện hiệu suất tập luyện và giúp bạn giảm cân, nhưng tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể tàn phá cơ thể bạn.

Annamaria Louloudis, người sáng lập Louloudi Nutrition, cho biết: “Khả năng dung nạp caffeine của mỗi người là khác nhau, vì vậy tôi khuyên bạn nên theo dõi các triệu chứng cá nhân liên quan đến việc uống cà phê.”



Uống quá nhiều cà phê có thể gây hại cho sức khỏe. NHẬT LINH

Kylie Ivanir khuyên rằng người lớn nên hạn chế lượng caffeine tiêu thụ tối đa khoảng 400 miligam mỗi ngày, tức là khoảng 3 đến 5 tách cà phê pha.

Ivanir nói thêm rằng, một số nhóm cá nhân chẳng hạn như những người bị tăng huyết áp (huyết áp cao) và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, nên xem xét hạn chế lượng caffeine của họ.

Dưới đây là một số lý do bạn nên hạn chế hoặc ngừng uống cà phê ngay từ bây giờ.

Bạn bị cao huyết áp

Sandy Younan Brikho cảnh báo, những người bị huyết áp cao (còn gọi là tăng huyết áp) ngừng uống cà phê càng sớm căng tốt, vì chất caffeine trong cà phê làm tăng huyết áp của bạn.

Cô cho biết: "Một nghiên cứu đã chứng minh sự gia tăng huyết áp liên quan đến tuổi tác ở những người đàn ông tiêu thụ nhiều cà phê. Nghiên cứu khác cho thấy rằng uống nhiều cà phê ở những người chuyển hóa cà phê chậm, gây ra sự gia tăng huyết áp.”

Để an toàn bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, nhưng nếu bạn bị huyết áp cao, có lẽ đã đến lúc bạn nên bỏ thói quen uống cà phê của mình.

Bạn bị GERD hoặc trào ngược axit

Caffeine có thể kích hoạt các triệu chứng trào ngược axit, vì nó có tác dụng làm giãn cơ vòng thực quản dưới, gây trào ngược axit dạ dày lên thực quản.

Uống cà phê, trà và soda (tất cả đồ uống có chứa caffeine) có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Bạn đang đối mặt với chứng mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc

Do hàm lượng caffeine cao, uống cà phê sáu giờ hoặc ít hơn trước khi đi ngủ có liên quan đến tác động gián đoạn đến giấc ngủ và tăng chứng mất ngủ.

Nếu bạn không thể loại bỏ hoàn toàn thói quen uống cà phê của mình, bạn nên chuyển thói quen uống cà phê của mình sang sớm hơn trong ngày và cắt giảm khẩu phần lại, theo Eat This, Not That.

Bạn bị chứng rối loạn lo âu

Theo NCBI, do hàm lượng caffeine cao, uống quá nhiều cà phê có thể gây ra các triệu chứng lo lắng bao gồm tim đập nhanh, run rẩy, đau đầu và mất ngủ.