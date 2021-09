Theo Eat This, Not That, trong thời kỳ đại dịch COVID-19 như hiện nay, nhiều người trong chúng ta có thể đang thực hiện những thói quen xấu hoặc thậm chí để những thói quen trở nên tồi tệ hơn. Điều này có thể khiến bạn già đi nhanh hơn, khiến ngoại hình và các hệ thống bên trong cơ thể bị lão hóa sớm.

Dưới đây là những thói quen mà bạn nên thay đổi để có sức khỏe tốt hơn mỗi ngày:

Bạn đang uống quá nhiều rượu

Việc lạm dụng rượu quá nhiều và thường xuyên có thể khiến bạn già đi sớm hơn.

Rượu làm mất nước trên da và gây viêm, có thể dẫn đến đỏ bừng, sưng tấy và vỡ mao mạch. Nó cũng có thể làm tổn thương tim và ngăn gan giải độc cơ thể và xử lý chất béo và carbs.



Uống quá nhiều rượu có thể gây tác động xấu đến cơ thể. Ảnh: NHẬT LINH

Để ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư hoặc bệnh tim, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nhiều hơn hai ly mỗi ngày đối với nam giới và một ly đối với phụ nữ.

Bạn đang ăn quá nhiều đường

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Dermatology, tác động của đường đối với làn da lão hóa được điều chỉnh bởi hành động đơn giản là liên kết cộng hóa trị hai sợi collagen, khiến cả hai sợi đều không có khả năng sửa chữa dễ dàng. Đường liên kết các axit amin và làm hỏng collagen và elastin, những hợp chất giữ cho làn da của chúng ta khỏe mạnh và trẻ trung.

Do đó, tránh đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời lưu ý đến lượng đường bổ sung trong các sản phẩm bạn mua bằng cách kiểm tra nhãn thông tin dinh dưỡng.

Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) cho biết: "Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả có thể giúp ngăn ngừa tổn thương dẫn đến lão hóa da sớm. Phát hiện từ các nghiên cứu cũng cho thấy rằng, một chế độ ăn uống chứa nhiều đường hoặc các loại carbohydrate tinh chế khác có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa."

Bạn ngủ không đủ giấc

Ngủ là thời gian cơ thể trải qua quá trình bảo dưỡng cần thiết, khởi động lại và sửa chữa mọi thứ từ não bộ đến làn da.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Clinical and Experimental Dermatology, những phụ nữ cho biết giấc ngủ chất lượng tốt có khả năng phục hồi "hàng rào" bảo vệ da tốt hơn 30% so với những người ngủ không ngon giấc và họ có mức độ lão hóa da nội tại thấp hơn đáng kể.

Hơn nữa, ngủ đủ giấc dường như làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư và chứng sa sút trí tuệ. Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ khuyên bạn nên ngủ từ bảy đến chín giờ mỗi đêm.

Bạn đang hút thuốc

Hàng trăm chất độc trong khói thuốc lá khiến các mạch máu co lại, ngăn cản oxy và chất dinh dưỡng đến da.



Hút thuốc lá không chỉ khiến bạn có nguy cơ bị ung thư, bệnh phổi, tim mạch,... mà còn khiến bạn già đi nhanh hơn. Ảnh: NHẬT LINH

AAD cho biết: "Hút thuốc làm tăng tốc độ lão hóa da nhanh chóng. Nó gây ra các nếp nhăn và làn da xỉn màu, xám xịt."

Đồng thời, những chất độc đó làm tổn thương mạch máu, tim, phổi, gan và thận.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người hút thuốc lá có nếp nhăn gấp 3 lần những người không hút thuốc. Vì vậy, hãy bỏ thuốc lá nếu bạn hút thuốc và để vượt qua đại dịch này một cách khỏe mạnh nhất.

Không tập thể dục

Để giữ cho tim, não và khả năng miễn dịch ở trạng thái tốt nhất và để ngăn ngừa lão hóa da sớm hãy tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần.

Viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết: “Tập thể dục vừa phải có thể cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ miễn dịch. Điều này có thể mang lại cho làn da trẻ trung hơn."

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị 30 phút tập thể dục vừa phải (chẳng hạn như đi bộ nhanh) mỗi ngày để ngăn ngừa bệnh tim, theo Eat This, Not That.