Những thực phẩm gây hại sức khỏe khi ăn trong mùa nóng

Mùa hè thời tiết nóng bức dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi và mất nước trong cơ thể. Để cân bằng lượng nước và đảm bảo sức khỏe ngày hè, người tiêu dùng cần tránh một số loại thực phẩm sau.

Theo Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM, những ngày nắng nóng để đảm bảo sức khỏe và tránh bị mất nước trong cơ thể, người tiêu dùng cần hạn chế sử dụng những thực phẩm chiên nhiều chất béo hay các thức ăn chế biến từ thịt dê, thịt chó, thịt chim sẻ…

Bên cạnh đó, ThS-BS Trần Thị Hồng Loan, chuyên gia dinh dưỡng cấp cao, Viện Dinh dưỡng NutiFood, cũng lưu ý nắng nóng người dân, đặc biệt trẻ nhỏ cần tránh tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, nhiều chất béo như gà rán, khoai tây chiên, thịt mỡ, xúc xích, đồ hộp, lạp xưởng… Đây là những thực phẩm vừa khó tiêu vừa nhiều năng lượng đòi hỏi phải cung cấp nhiều nước hơn để chuyển hóa.



Cần hạn chế đồ chiên xào, đồ ăn nhanh, thực phẩm cay nóng... Ảnh: Internet

Ngoài ra cần hạn chế các loại thức uống gây mất nước như rượu, cà phê, gừng và món ăn sử dụng nhiều gia vị cay như hành tây, ớt, hạt tiêu, quế, lạc rang… Bởi những thực phẩm này sẽ góp phần làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến bạn bị mất nước nhanh hơn và cơ thể trở nên mệt mỏi hơn bình thường.

Không chỉ thế nhiều người tin rằng sử dụng các thực phẩm lạnh có thể giải tỏa cơn nóng bức và cảm giác khát nước của cơ thể. Nhưng theo các chuyên gia y tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Đơn cử như việc ăn kem, các loại đồ uống lạnh có đường… sẽ cảm thấy sảng khoái tức thì, tuy nhiên chỉ sau vài phút, chúng ta thường thấy khát nước hơn là do bản chất của các đồ uống này chứa đường. Khi uống vào, lượng đường này sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào máu, khiến hàm lượng đường trong máu tăng lên, máu trở nên đậm đặc hơn. Khi đó đại não của chúng ta sẽ phát tín hiệu khát nước để thông báo cho cơ thể cần nạp nước để đưa máu về trạng thái bình thường.

Do đó, khi thời tiết nóng bức, ngoài việc hạn chế sử dụng các thực phẩm có khả năng gây mất nước cho cơ thể, thì cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất và cung cấp nước cho cơ thể như bổ sung nước lọc, nước mát như rau má, sâm mát (không đường) hay nước các loại trái cây tươi tự nhiên…