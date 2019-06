Sử dụng cam đúng thời điểm để mang lại hiệu quả

Cam là loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, vitamin C, thiamine, folate và chất chống ô xy hóa lành mạnh. Theo Boldsky, ăn cam mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

Giảm táo bón: Cam sở hữu một nguồn chất xơ phong phú, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giúp chúng hoạt động ổn định. Chất xơ trong cam cũng ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích.

Điều hòa huyết áp: Lượng magiê cao trong cam sẽ giúp điều chỉnh huyết áp cơ thể. Các flavonoid (là một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật) có mặt tự nhiên trong cam cũng giữ cho huyết áp của chúng ta trong tầm kiểm soát. Tránh tiêu thụ cam nếu bạn đang dùng thuốc trị huyết áp cao vì có thể khiến nồng độ kali tăng quá cao, theo The Boldsky.

Ngăn ngừa ung thư: Cam cung cấp hàm lượng vitamin C tuyệt vời, là chất chống ô xy hóa và tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Ngoài ra, một hợp chất gọi là limonene, được tìm thấy rất nhiều trong cam, có đặc tính ức chế ung thư. Hợp chất này hoạt động khi hệ thống miễn dịch thất bại. Nó phát hiện các tế bào ung thư và phá hủy chúng, ngăn chặn sự tấn công của ung thư.



Cam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng thời điểm để phát huy hết dưỡng chất có trong nó. Ảnh: Hạ Quyên

Bảo vệ tim mạch: Các chất chống oxy hóa có trong cam chống lại các tổn thương gốc tự do và giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol- nguyên nhân gây ra các cơn đau tim. Theo The Boldsky các chất chống oxy hóa giúp trung hòa tác động của các gốc tự do này và bảo vệ tim khỏi bệnh. Tiêu thụ thường xuyên cam có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và tăng cường sức khỏe của tim.

Tăng cường miễn dịch: Chứa đầy vitamin C, cam có khả năng tăng cường miễn dịch. Với hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và ổn định, cơ thể có thể chống lại nhiễm trùng tốt hơn và ngăn ngừa bệnh tật. Ngoài ra, các polyphenol có trong cam là chất chống virut, tiêu diệt virut xâm nhập vào cơ thể, từ đó ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thúc đẩy sức khỏe não bộ: The Boldsky cho hay cam chứa phytonutrients và axit folic đóng vai trò công cụ trong việc thúc đẩy sự phát triển của bộ não của bạn. Từ đó tăng khả năng tập trung hoặc học hỏi những điều mới.

Có thể nói, cam mang lại nhiều dưỡng chất, nhưng không đồng nghĩa loại hoa quả này an toàn tuyệt đối. Cam cũng gây ra các tác dụng phụ khi tiêu thụ quá nhiều và không đúng cách. Đơn cử ăn quá nhiều cam có thể gây tiêu chảy hoặc vấn đề tiêu hóa khác, do lượng chất xơ cao. Ngoài ra do hàm lượng axit cao trong trái cây, những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hay viêm tuyến tụy thì không nên uống nước cam, bởi chúng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của trào ngược dạ dày.

Lưu ý, nước cam tốt nhất nên uống vào lúc không no, không đói tức sau khi ăn 1-2 giờ. Không nên uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, gây đi tiểu đêm và làm gián đoạn mất ngủ.