Thu hồi và ngưng sử dụng sản phẩm Tiểu đường hoàn

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm cho hay, Cục đã có buổi kiểm tra việc sản xuất, lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn của Công ty Cổ phần Difoco (Phường Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh).

Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện nguyên liệu sản xuất sản phẩm không đúng với công bố (theo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 31090/2016/ATTP-XNCB ngày 21/11/2016).



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm không đúng với nguyên liệu công bố. Ảnh: Internet

Cụ thể sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn được sản xuất từ nguyên liệu có tên là “Thảo dược tiểu đường”, “Thảo dược hỗ trợ tiểu đường” đã phối trộn sẵn không đúng với tên nguyên liệu đã công bố. Đồng thời chi nhánh Công ty Cổ phần Difoco đã không còn hoạt động tại địa chỉ 276/17/2 Mã Lò, Khu phố 6- Phường Bình Trị Đông A- Quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh, nơi đặt cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn.

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Difoco ngừng sản xuất, buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn. Đồng thời tiến hành thu hồi các lô sản phẩm đã sản xuất và lưu hành này trên thị trường, sau đó báo cáo bằng văn bản số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, còn tồn kho và thu hồi được.

Để đảm bảo an toàn, trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm Tiểu đường hoàn, được sản xuất không đúng với công bố nêu trên, bảo quản nguyên trạng sản phẩm chưa sử dụng. Người tiêu dùng khi mua hoặc đang sử dụng hãy thông báo cho cơ quan Y tế, an toàn thực phẩm địa phương hoặc Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế để được hướng dẫn giải quyết.

Cục cũng đã giao Ban quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh và các Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giám sát về việc dừng lưu thông sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn trên địa bàn.