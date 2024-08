Bà Rịa- Vũng Tàu: Khởi tố 4 người đề điều tra về tội môi giới hối lộ 23/08/2024 17:49

(PLO)- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra mở rộng và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra về tội môi giới hối lộ liên quan đến vụ án do bị can Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) thực hiện.