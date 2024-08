Công an yêu cầu cung cấp thông tin về đất đai tại Bà Rịa- Vũng Tàu liên quan đến 8 người 22/08/2024 21:11

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PC02) vừa có văn bản gửi Ban giám đốc Sở TN&MT về việc cung cấp thông tin, tài liệu để điều tra liên quan đến tám cá nhân.

Theo thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do bị can Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Phòng TN&MT các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh rà soát, thống kê lên danh sách, cung cấp bản sao hồ sơ, tài liệu, lập báo cáo các nội dung.

Cụ thể, từ trước đến nay đơn vị đã tiếp nhận bao nhiêu hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất?

Đơn vị đã tiến hành cấp bao nhiêu giấy; Bao nhiều hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy? Lý do không đủ điều kiện là gì? Quá trình giải quyết phát hiện bao nhiêu trường hợp nghi làm giả giấy tờ, tài liệu; đã giải quyết ra sao?...

Công an đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cung cấp thông tin về đất đai của một số cá nhân.

Những người cần cung cấp thông tin nêu trên gồm tám người, trong đó có bị can Nguyễn Văn Thanh và vợ là LTT (41 tuổi).

Ngoài ra có hai vợ chồng ông PCT (ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM), ông NĐN (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), ông NVC (ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu), ông PVT (ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) và ông LVD (ngụ huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

"Trường hợp phát hiện các cá nhân có thông tin nêu trên đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm ngưng đăng ký biến động cho đến khi Cơ quan CSĐT công an tỉnh có thông báo mới..." - công văn nêu.



Như PLO thông tin, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh cùng một số người khác, trong đó có nguyên cán bộ của Phòng TN&MT TP Vũng Tàu để điều tra.

Thanh được cho là có hành vi lừa đảo, làm giả và sử dụng giấy tờ giả để bán một số khu đất cho các cá nhân khác.