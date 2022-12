Bà Rịa-Vũng Tàu: Thi đua giải ngân vốn đúng tiến độ, vinh danh 10 công dân ưu tú

(PLO)- Bà Rịa-Vũng Tàu phát động thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và trao tặng các hình thức khen thưởng năm 2022.

Chiều 29-12, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và trao tặng các hình thức khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những bước đột phá ấn tượng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó thu ngân sách đạt gần 110 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 45.000 tỷ đồng, là mức thu cao nhất trong những năm gần đây.

Tổng vốn đầu tư trong, ngoài nước cấp mới và điều chỉnh tăng thêm; hoạt động du lịch nhanh chóng khôi phục và có sự tăng trưởng mạnh. Các hoạt động văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, thể thao, đổi mới sáng tạo được quan tâm phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Tỉnh đã đạt mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm.

Các công trình trọng điểm được thúc đẩy, tạo bước đột phá lớn trong năm 2022 như: Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được triển khai tích cực, phấn đấu khởi công vào ngày 30/4/2023; cầu Phước An, đưa vào hoạt động Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, chuẩn bị các thủ tục đầu tư Đường vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn, đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận…

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, năm 2023 phải tăng tốc hơn nữa hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong tình hình thực tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023. Tập trung triển khai theo đúng kế hoạch các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh nhằm sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung triển khai “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” ngay sau khi được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý đất đai; có giải pháp thúc đẩy các dự án tái định cư, phát triển nhà ở xã hội...

Tại hội nghị, sau lễ phát động thi đua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho Mẹ Võ Thị Hữu (Khu dân cư 6, huyện Côn Đảo). Đại diện gia đình Mẹ Võ Thị Hữu đã có mặt tại hội nghị để nhận danh hiệu.

Đây là sự ghi nhận và tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những mất mát, hy sinh và đóng góp to lớn của Mẹ Võ Thị Hữu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho 28 tập thể và 40 cá nhân.

Trong đó, Có 4 tập thể đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, UBND TP Vũng Tàu và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; 6 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba. 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đặc biệt, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vinh danh 10 công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng năm 2022. Đây là những cá nhân có những thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh.

