Bác sĩ BV Chợ Rẫy sẽ khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 27/4 Công an Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 16-8, tại TP Vũng Tàu, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và BV Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn trong khám, chữa bệnh giữa bệnh viện (BV) Chợ Rẫy và Phòng Khám đa khoa 27/4 trực thuộc công an tỉnh.

TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy và Thượng tá Lương Đức Minh, Phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì buổi lễ.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên công an, cán bộ công an hưu trí và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 1-7-2020, công an tỉnh có quyết định số 407 về thành lập Phòng khám đa khoa 27/4 trực thuộc Bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 28-30 Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu).

Đến ngày 19-11-2020, Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động và quyết định phê duyệt 161 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám đa khoa 27/4 Công an tỉnh.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ nhu cầu cần thiết của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn đề nghị BV Chợ Rẫy hợp tác và hỗ trợ chuyên môn cho Phòng khám đa khoa 27/4.

Sau đó, BV Chợ Rẫy đã tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại Phòng khám đa khoa 27/4, thống nhất chủ trương hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, đồng thời đề nghị phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo phòng hậu cần, bệnh xá chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng dẫn của đoàn công tác, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, Cục Y tế thuộc Bộ Công an.

Theo nội dung ký kết, BV Chợ Rẫy sẽ phân công bác sĩ, chuyên gia của trực tiếp khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 27/4 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, gồm 8 chuyên khoa: Nội tim mạch, nội thần kinh, nội cơ xương khớp, nội tiêu hoá, nội tiết, tai mũi họng, nội tổng quát, ngoại tổng quát.

Đặc biệt, với những trường hợp bệnh lý khó, phức tạp, hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội chẩn trực tuyến. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra các chẩn đoán và tư vấn điều trị phù hợp với bệnh nhân, hoặc sẽ chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

Với việc hợp tác chuyên môn với một bệnh viện đầu ngành, uy tín là BV Chợ Rẫy, lãnh đạo công an tỉnh tin tưởng phòng khám Đa khoa 27/4 sẽ là điểm chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh tin cậy, chất lượng cho cán bộ chiến sĩ, cán bộ công an hưu trí và nhân dân trên địa bàn.