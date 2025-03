Bác sĩ ơi, tôi hay bị đau đầu về chiều tối 22/03/2025 07:45

Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn hay yếu tố nguy cơ có thể gây ra chứng đau đầu về chiều, phổ biến nhất là mất nước.

Đau đầu do mất nước có thể xảy ra sau khi một người bỏ bữa trưa, họp quá lâu không uống nước, uống nhiều cà phê nhưng không uống nước...

Tiếp đó, đau đầu về chiều do căng thẳng là loại đau đầu xuất hiện phổ biến nhất (⅓ nam giới gặp phải và ½ nữ giới gặp phải, 75% người lớn thỉnh thoảng mắc phải, khoảng 3% người dân bị thường xuyên), xảy ra khi các cơ ở vai, cổ, hàm bị căng, gây ra cơn đau lan lên đầu.

Đau đầu do căng thẳng có xu hướng xảy ra chậm, diễn tiến nặng hơn trong nhiều giờ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đau đầu về chiều tối như đói bụng, căng thẳng, thiếu nước, huyết áp cao... (Ảnh minh họa)

Một người có thể nhận biết loại đau đầu này sau khi dành nhiều giờ để sử dụng máy tính, ngồi trong xe ô tô hoặc ở tư thế không thoải mái. Đau đầu do căng thẳng không nguy hiểm nhưng có thể kéo dài trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Nếu bạn bị đau nửa đầu thì cũng có thể là nguyên nhân gây đau đầu về chiều tối. Một số mùi, âm thanh, hình ảnh hoặc thực phẩm nhất định có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu ở một số người bệnh.

Các tác nhân cụ thể dẫn đến đau nửa đầu có thể bao gồm rối loạn giấc ngủ, rượu bia, chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, thức ăn, stress…

Ngoài ra, caffeine có thể là tác nhân khiến một số người bị đau đầu về chiều. Caffeine có thể góp phần dẫn đến tình trạng mất nước, có nguy cơ làm nặng thêm chứng đau đầu do mất nước. Những người thường tiêu thụ caffeine có thể gặp chứng đau đầu do cai caffeine nếu cắt giảm chất này hoặc không uống cà phê vào buổi sáng hay buổi chiều như thường lệ.

Đau đầu do cai caffeine thường xảy ra vào buổi chiều khi cơ thể của người bệnh nhận thấy không nhận đủ liều caffeine thông thường.

Một số người bệnh bị đau đầu về chiều khi đói do lượng đường trong máu giảm xuống. Người bị bệnh huyết áp cao thường không bị đau đầu, nhưng tình trạng huyết áp cao nguy hiểm từ 180/120 mmHg trở lên có thể dẫn đến triệu chứng đau đầu, bao gồm cả đau đầu về chiều.

Huyết áp cao gây đau đầu là trường hợp cấp cứu, đặc biệt nguy hiểm với thai phụ.

Người hay bị đau đầu về chiều cũng có thể là do chứng đau đầu do mỏi mắt gây ra. Cạnh đó, hạ huyết áp nội sọ tự phát phát (SIH) còn được gọi là đau đầu do áp suất thấp, hiếm khi xảy ra, cũng được coi là một nguy cơ. SIH thường xảy ra ở những người bệnh có mô liên kết yếu, đau đầu SIH bắt đầu vào cuối buổi sáng hoặc buổi chiều và diễn tiến nặng hơn trong suốt cả ngày.

Mặc dù đau đầu về chiều (hoặc đau đầu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày) nếu không kéo dài thì thường không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng đôi khi tình trạng này có thể là dấu hiệu cảnh báo cho những vấn đề sức khỏe nặng hơn, ví dụ như đột quỵ, u não, viêm não hoặc viêm màng não…

Nếu tình trạng đau đầu tiếp tục tăng nặng, kéo dài hơn 72 giờ, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để bác sĩ khám và điều trị.

Lưu ý, cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế cấp cứu nếu: cơn đau đầu làm suy giảm thị lực (mất thị lực, nhìn đôi) hoặc gây nôn không kiểm soát, cứng cổ, lú lẫn, bị co giật, mất ý thức, tê ở một bên chân hoặc tay, gặp triệu chứng đau đầu nguy hiểm (tăng huyết áp, đau dữ dội không thể chịu được, đau dữ dội đột ngột, đau đầu sau chấn thương).