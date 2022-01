Chiều 6-1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) có báo cáo kết quả bước đầu về hoạt động của hệ thống tổng đài CALL CENTER 1900.0368. Đây là tổng đài giải đáp các thắc mắc về CCCD gắn chip, vừa được C06 khai trương vào sáng cùng ngày.



Theo số liệu, tính đến 14 giờ 30 ngày 6-1, tổng đài đã nhận tổng cộng 23.687 cuộc gọi từ người dân. Trong đó, thời điểm số lượng cuộc gọi cao nhất là lúc 10 giờ 30, với 206 cuộc gọi mỗi giây; thời điểm số lượng cuộc gọi thấp nhất là lúc 13 giờ 00, với 122 cuộc gọi mỗi giây.

Thống kê cũng cho thấy câu hỏi được người dân hỏi nhiều nhất là về tình trạng thẻ CCCD gắn chip (chiếm tỷ lệ 97,57%). Các tổng đài viên đã trả lời về tình trạng thẻ CCCD, đồng thời hướng dẫn người dân liên hệ đơn vị thu nhận để nhận thẻ hoặc xử lý vướng mắc của hồ sơ.



Cao điểm nhất, mỗi giây có tới hơn 200 cuộc gọi từ người dân đến tổng đài 1900 0368 của Bộ Công an để hỏi về thẻ CCCD gắn chip

C06 cho biết thời gian qua, để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân trong công tác cấp CCCD, đơn vị này đã nhanh chóng đưa thông tin lên các kênh mạng xã hội như: Fanpage Facebook, Zalo OA, Email… từ Trung ương đến địa phương ghi nhận các phản ánh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng phản ánh của người dân rất lớn, nhất là về tình trạng trả thẻ CCCD bị chậm, trong khi số lượng cán bộ làm công tác này còn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu dẫn đến quá tải.

Được sự phê duyệt của lãnh đạo Bộ Công an, C06 triển khai hệ thống tổng đài CALL CENTER 1900.0368 nhằm tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến CCCD gắn chip, quản lý dân cư.

Hệ thống tổng đài có đội ngũ 20 nhân sự trực tổng đài viên và 20 nhân sự là cán bộ nghiệp vụ, hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Với số lượng nhân sự và thời giam làm việc như vậy, tổng đài được kỳ vọng sẽ giải đáp nhanh nhất những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình cấp CCCD gắn chip.

Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 9-2020 với tổng đầu tư 2.800 tỉ đồng. Ngày 1-1-2021, lực lượng công an bắt đầu thu nhận cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi.

Hồi tháng 6-2021, Bộ Công an tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất cấp và quản lý CCCD và lễ công bố vận hành chính thức hoạt động của hai hệ thống từ ngày 1-7-2021.

Với sự tham gia của 60.000 cán bộ công an cơ sở trên toàn quốc, đến nay ngành công an đã rà soát hơn 98 triệu nhân khẩu trong dữ liệu dân cư quốc gia; thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp CCCD, trong đó đã thực hiện in và trả hơn 52 triệu thẻ cho người dân.