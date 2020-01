Công an chỉ cách nhận biết chiêu trò trộm cắp ngày tết

Đi xa nên gửi nhà cho hàng xóm Tối 14-1, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15, quận Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Làm thế nào để phòng, chống trộm đột nhập ngày tết là một trong những nội dung được Công an quận Tân Bình chia sẻ với người dân phường 15, quận Tân Bình trong tối 14-1. Gần 200 người dân đã ngồi lại đến giờ phút cuối để nghe những chia sẻ từ công an. Thiếu tá Lê Việt Tiến, cán bộ Đội Xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc Công an quận Tân Bình, chia sẻ: “Tết đến là thời điểm nhiều gia đình chọn đi chơi xa, người đi du lịch, người về quê thăm ông bà, cha mẹ… Đối với những hộ thuê trọ chỉ nghĩ đơn giản khóa cửa cẩn thận là xong. Ai dè ngày về thành phố thì phát hiện nhà bị trộm cạy cửa vào lấy sạch tài sản giá trị. Thậm chí đã có trường hợp nhóm đối tượng ngang nhiên đưa cả xe tải lớn tới dọn sạch nhà. Hàng xóm không biết, chỉ nghĩ đơn giản chủ nhà chuyển đi, hoặc biết nhưng vì ghét nên cũng mặc kệ. Nhờ hàng xóm trông nhà giúp khi về quê, đi du lịch xa cũng là một giải pháp tốt để ngăn ngừa trộm cắp dịp tết”. Theo Thiếu tá Tiến, khi bị trộm, cướp, người dân nên đến ngay công an phường trình báo. “Đừng nghĩ tài sản nhỏ nên không trình báo, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm. Mỗi tư liệu từ người dân cung cấp chính là thông tin quý báu để chúng tôi tổng hợp, đối chiếu, nhận dạng để từ đó truy xét ra đối tượng này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Thiếu tá Tiến nói.