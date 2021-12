Nhằm thực hiện đúng tiến độ công tác cấp, đổi căn cước công dân gắn chip (CCCD) cho người dân do Bộ Công an và Công an TP.HCM đề ra, Công an quận Phú Nhuận đã triển khai kế hoạch cấp, đổi CCCD cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Cụ thể, tổ công tác của công an quận sẽ phối hợp cùng công an các phường đến tận nhà người dân để hoàn thành các thủ tục cấp CCCD cho người lớn tuổi, người tàn tật và người mắc bệnh, đi lại khó khăn trên địa bàn.

Đến từng nhà để hỗ trợ người dân

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 18-12, tại trụ sở Công an phường 5, quận Phú Nhuận đã tất bật, mỗi người một nhiệm vụ, các chiến sĩ công an đều khẩn trương chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt trong ngày hôm nay.

Đại úy Phạm Thanh Thỏa, cảnh sát khu vực Công an phường 5, quận Phú Nhuận, cho biết theo kế hoạch được giao, tổ công tác sẽ đến nhà người dân trên địa bàn để làm CCCD cho các trường hợp đặc biệt. Danh sách các hộ dân có người làm CCCD đã được công an phường chuẩn bị trước đó. Hiện trên địa bàn phường có khoảng 70 cụ già, có cụ đã gần trăm tuổi nhưng chưa được làm CCCD mới.

Theo Đại úy Thỏa, nhiều cụ đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, đi đứng trong nhà đã khó khăn nên việc ra khỏi nhà để tới các điểm cấp CCCD gần như không thể. Kế hoạch lần này được Ban giám đốc Công an TP triển khai hết sức ý nghĩa. Bản thân là chiến sĩ công an, anh cũng rất vui khi được tham gia hỗ trợ người dân như thế này.



Cụ Nguyễn Tung (97 tuổi) được tổ công tác hỗ trợ làm CCCD.

Theo kế hoạch, các tổ công tác công an quận sẽ phối hợp cùng công an khu vực đến từng nhà để hỗ trợ người dân. Mỗi tổ công tác gồm ba chiến sĩ công an, tất cả đều được test nhanh COVID-19. Đây là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

“Việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các chiến sĩ công an trước khi tới nhà người dân làm nhiệm vụ sẽ đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp, đa phần người dân chúng tôi tiếp xúc đều lớn tuổi nên phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch” - anh Thỏa nói.

Đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch để dân an tâm

Có mặt tại nhà bà Lê Thị Nữ trên đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận), bà Nữ không khỏi bất ngờ khi thấy các chiến sĩ công an đến làm CCCD cho cha của mình là cụ Nguyễn Tung, năm nay đã 97 tuổi. Bà Nữ cho biết cả nhà đều đã làm CCCD mới, chỉ còn mỗi cụ Tung, do đi lại khó khăn và cũng do dịch bệnh còn phức tạp nên bà không thể đưa cụ Tung đi làm CCCD.

“Tôi rất bất ngờ và vui vì được các anh công an đến tận nhà để làm CCCD cho cha của tôi. Cả gia đình tôi nghĩ ông cụ đã gần 100 tuổi rồi nên chắc sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm CCCD. Việc các anh công an đến tận nhà, rồi đem thiết bị đến lấy vân tay, chụp ảnh cho ông cụ làm gia đình rất xúc động. Cám ơn địa phương đã có những việc làm rất thiết thực, quan tâm, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn” - bà Nữ nói.



Tổ công tác hỗ trợ làm CCCD cho cụ Phan Thị Đại Lộ (85 tuổi) ở phường 5,

Cũng theo Đại úy Thỏa, để người dân an tâm và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, các thiết bị đem đến nhà người dân đều được sát khuẩn kỹ trước khi sử dụng. Với những trường hợp người lớn tuổi, việc thu thập dấu vân tay được xem là công đoạn khó khăn nhất. Vì dấu vân tay qua thời gian bị mờ, cộng thêm việc không thể tự điều khiển bản thân nên khó thu thập dấu vân tay. Thường phải mất 15-20 phút mới hoàn thành việc lấy dấu vân tay cho những người lớn tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lam (ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) cho biết mẹ bà là cụ Nguyễn Thị Cậy (93 tuổi) cũng chưa được làm CCCD. Trong đợt làm CCCD vừa rồi, gia đình cũng muốn đưa cụ đi làm CCCD nhưng gia đình neo người, mẹ bà cũng lớn tuổi nên việc đi ra ngoài cũng khó khăn. Nay lại được các anh công an đến tận nhà để hỗ trợ làm CCCD cho mẹ nên bà rất vui mừng.

“Không chỉ tôi mà mẹ tôi cũng bất ngờ và vui mừng vì được các anh công an đến tận nhà làm CCCD. Các anh công an cũng rất nhiệt tình hướng dẫn mọi thủ tục, giấy tờ và còn hứa khi nào có CCCD sẽ đem đến tận nhà cho tôi” - bà Lam chia sẻ.

CCCD mới sẽ được phát tận nhà Trước ngày triển khai kế hoạch cấp CCCD tại nhà cho người lớn tuổi, Công an phường 5 sẽ lập danh sách và gửi về công an quận nhằm rút ngắn thời gian khi thực hiện. Bắt đầu từ ngày 18-12, tổ công tác gồm hai chiến sĩ Công an quận Phú Nhuận và một chiến sĩ cảnh sát khu vực của phường sẽ phối hợp cùng nhau xuống tận nhà dân để làm CCCD. Mỗi người dân lớn tuổi, tổ công tác sẽ thực hiện thủ tục hỗ trợ cấp CCCD khoảng 20-30 phút. Sau khi tổ công tác đã cập nhật đầy đủ dữ liệu tại nhà dân, cảnh sát khu vực và Ban chỉ huy công an phường sẽ ký nhận và chuyển về công an quận tổng hợp, cuối cùng là chuyển dữ liệu ra Bộ Công an. Khoảng sau 30 ngày, CCCD mới sẽ chuyển về, phường sẽ đi phát tận nhà cho người dân. Đại úy PHẠM XUÂN TUYỀN,

Phó Trưởng Công an phường 5, quận Phú Nhuận