Tối 3-12, PLO nhận được clip bạn đọc gửi đến về trường hợp một cô gái bị chủ shop quần áo ở Thanh Hóa đánh đập, đề nghị xác minh thông tin này.

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng nay (4-12), Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, đồng thời tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường nơi nữ sinh bị đánh đập, cắt tóc.

Theo đó, hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường khám xét và tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop, trong khi đó nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi và bày tỏ bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường đối với nữ sinh trong clip lan truyền trên mạng.

Trước đó vào sáng (3-12), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh trộm chiếc váy ngắn ở một shop quần áo Mai Hường có địa chỉ trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) bị chủ quán bắt quả tang.

Ngay sau khi bị bắt quả tang, nữ sinh đã quỳ xuống khóc lóc xin chủ shop tha thứ, tuy nhiên chủ không đồng ý và còn dọa quay clip đưa lên mạng.



Nữ sinh quỳ gối xin chủ shop Mai Hường tha thứ. Ảnh cắt từ clip

“Em biết lỗi rồi chị ơi”, nữ sinh liên tục khóc lóc lên tiếng xin tha. Do quá sợ hãi bị quay clip lên mạng nên nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm che mặt và tiếp tục xin tha, trong khi đó nhiều người vẫn không tha cho nữ sinh, xúm lại kéo mũ bảo hiểm ra bên ngoài.

Tại thời điểm diễn ra sự việc, một số người có mặt tại shop quần áo này còn hỗ trợ chủ quán cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc của nữ sinh này. Toàn bộ đoạn clip cho thấy người phụ nữ lớn tiếng đe dọa, hành hung, đồng thời kéo mũ bảo hiểm ra để quay mặt cô gái.



Dù van xin bồi thường, nhưng chủ shop không tha thậm chí còn cắt tóc nữ sinh. Ảnh cắt ra từ clip

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường, gia đình nữ sinh đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay trong ngày Công an phường Lam Sơn và Công an TP. Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh Công an TP Thanh Hóa thực hiện khám xét cửa hàng dưới sự chứng kiến của nhiều người dân bức xúc trước hành vi của chủ shop này:



Công an TP Thanh Hóa khám xét nơi chủ shop hành hạ nữ sinh.



Một số hàng hóa buộc phải đưa đi trước sự chứng kiến của người dân.



Rạng sáng cùng ngày vụ khám xét đã được hoàn tất.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

PLO tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.