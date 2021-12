Những nghệ sĩ bị vướng lùm xùm từ thiện Tháng 5-2021, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghệ sĩ Hoài Linh “ngâm” hơn 14 tỉ đồng tiền quyên góp để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào tháng 10-2020. Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích, đưa ra một số lý do chưa thể trao tiền. Đến tháng 6-2021, êkíp của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến một số tỉnh, thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt trao số tiền hơn 15,2 tỉ đồng. Ngày 23-11 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì xác định qua kiểm tra, xác minh không có dấu hiệu phạm tội. VKSND TP.HCM cũng nhận định việc không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Cũng tháng 9-2021, Công an TP.HCM nhận được đơn của công dân NTOP tố cáo ca sĩ Thủy Tiên cho rằng có khuất tất trong việc từ thiện. Cuối tháng 8-2021, bà NPH cũng đã gửi đơn đến Phòng PC02, Công an TP.HCM tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân. Bộ Công an cũng cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân, yêu cầu làm minh bạch chuyện huy động từ thiện và làm từ thiện của một số người là nghệ sĩ được dư luận quan tâm trong thời gian qua.