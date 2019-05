Kỷ luật công an hay gặp gỡ người có nhân thân xấu

Say rượu lái xe gây tai nạn chết người: Tước danh hiệu CAND Mục V của dự thảo quy định chi tiết các hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật tước danh hiệu CAND - mức kỷ luật cao nhất. Mức kỷ luật này gồm có các hành vi: Bảo kê cho những hoạt động phạm tội tại địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trách; bao che, tiếp tay cho tội phạm; bán dâm; tham gia giao thông gây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy hoặc rời khỏi hiện trường không có lý do chính đáng; điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép gây tai nạn chết người. Việc tước danh hiệu CAND cũng sẽ áp dụng ngay với các trường hợp đang bị tạm giữ hoặc cơ quan điều tra có đủ căn cứ khởi tố bị can và đã có văn bản đề nghị tước danh hiệu CAND trước khi tiến hành khởi tố. Tương tự, cán bộ CAND nếu bị khởi tố bị can và quyết định khởi tố bị can được VKSND phê chuẩn hoặc hành vi đã cấu thành tội phạm nhưng không bị khởi tố do người bị hại không yêu cầu cũng sẽ bị tước danh hiệu CAND...