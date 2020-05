Muốn dời dây điện đi ngang nhà, phải trả phí

Không phải lỗi của ngành điện Trong trường hợp này, đường dây điện có trước khi người dân xây dựng nhà ở. Theo quy định thì khi xây công trình dưới hành lang an toàn lưới điện thì công trình phải đảm bảo một số yêu cầu về khoảng cách an toàn. Dòng điện 22 kV khi đảm bảo khoảng cách an toàn thì không ảnh hưởng lớn về phương diện sức khỏe, sinh hoạt của người dân phía dưới đường điện. Tuy nhiên, nếu người dân cảm thấy không an toàn thì nên thỏa thuận với bên quản lý điện và khi di dời, trong đó có cả mức chi phí được giải quyết như thế nào. Trường hợp này, điện lực không có lỗi vì đường dây có trước khi xây công trình nhà ở. Về nguyên tắc là nhà xây sau thì phải bảo đảm an toàn hành lang đường dây. Giáo sư - Viện sĩ - TS khoa học TRẦN ĐÌNH LONG,

Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam