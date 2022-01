Luật quy định thu hồi tài sản ra sao? Do hai khoản vay của ông Hậu được ký kết vào năm 2018 và năm 2019 nên theo Điều 61 Nghị định 21/2021 thì quy trình thu hồi tài sản được thực hiện theo Nghị định 163/2006. Theo đó, Điều 62 và Điều 63 Nghị định 163/2006 quy định khi thực hiện thu giữ TSBĐ, người xử lý tài sản có trách nhiệm thông báo trước cho người giữ tài sản về việc áp dụng biện pháp thu giữ TSBĐ trong một thời hạn hợp lý. Và chỉ được xử lý thu giữ tài sản sau bảy ngày kể từ ngày thông báo. Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 63 Nghị định 163 (được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2014) thì trước thời điểm thu giữ TSBĐ ít nhất bảy ngày làm việc, người xử lý TSBĐ có quyền gửi văn bản thông báo về việc thu giữ TSBĐ đến UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ để đề nghị hỗ trợ. Như vậy, trong trường hợp này, ngân hàng cho biết đã gửi thông báo thu hồi tài sản (21-10-2021) nhưng khách hàng không nhận được thì cần phải xem xét lại quá trình, hình thức gửi thông báo để giải quyết khúc mắc. Bên cạnh đó, theo quy định thì trước khi tiến hành thu giữ ít nhất bảy ngày làm việc, ngân hàng có quyền gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã, công an địa phương hỗ trợ. Trường hợp này, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho địa phương cùng với ngày tiến hành thu giữ là không đúng về thời gian gửi thông báo. Nhưng đây là quyền của ngân hàng, không phải là quy định bắt buộc nên rất khó để nói sai quy trình thu hồi nợ. Do đó, hai bên cần ngồi lại trực tiếp với nhau để có phương án xử lý, tạo điều kiện cho nhau để giải quyết vụ việc. Luật sư ĐỖ THANH TRUNG, Đoàn Luật sư TP.HCM