Hỗ trợ người lao động tìm việc qua nhiều kênh trực tuyến Để hỗ trợ NLĐ mất việc làm, ngoài việc được nhận TCTN, NLĐ còn được trung tâm hỗ trợ tìm việc làm mới. Theo đó, trung tâm đã tăng cường tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm tại trung tâm và các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Trong năm tháng đầu năm 2021, trung tâm và các chi nhánh đã tổ chức 33 sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, giúp NLĐ trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, NLĐ không thể đến trung tâm để được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp thì có thể tham gia các sàn việc làm trực tuyến được tổ chức trên website của trung tâm để tìm việc làm phù hợp. Ngoài ra, NLĐ cũng có thể tiếp cận các thông tin tuyển dụng qua các kênh như điện thoại tư vấn, giới thiệu việc làm 028.3514.7484 - 028.3510.6121, email: sanvieclamhcm@gmail.com, website: vieclamhcm.net, fanpage www.facebook.com/ttdvvltphcm. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cũng có thể liên hệ qua các kênh trên để được tư vấn tuyển dụng lao động. Bà LÊ THỊ KIỀU PHƯỢNG, Giám đốc trung tâm Bảy địa điểm nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp NLĐ có thể nộp hồ sơ TCTN tại các chi nhánh Phòng Bảo hiểm thất nghiệp của sở như sau: 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh. Số 108 đường 458, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. 249 Tôn Đản, phường 15, quận 4. 743/34 Hồng Bàng, phường 6, quận 6. Số 1 đường số 9, phường Phước Bình, TP Thủ Đức. 802 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. 456 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình.