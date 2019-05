Sẽ có 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2019

Theo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO (tên gọi tắt về 2 hiện tượng: El Nino là sự nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt; La Nina là lớp nước biển bề mặt lạnh đi dị thường) cho thấy, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục cao hơn so với trung bình nhiều năm và đang có xu hướng tăng dần.



Theo đó, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái ElNino yếu từ nay đến khoảng tháng 7, tháng 8-2019 với xác suất 60-70%, sau đó ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính vào những tháng đầu năm 2020. Như vậy, có thể nhận định El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài.

Mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2019 có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019.

Tuy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm nhưng cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa trong tháng 5 trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 8 đến tháng 10 nền nhiệt độ có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ…