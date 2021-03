Tạm trú tại TP.HCM, Hà Nội có được cấp CCCD gắn chip?

Bộ Công an cùng công an các địa phương đang triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân trên toàn quốc. Theo mục tiêu đề ra, trước ngày 1-7, ngành công an sẽ cấp được 50 triệu thẻ CCCD gắn chip.

Các thành phố lớn như TP.HCM hoặc Hà Nội có rất nhiều cư dân đến từ tỉnh/thành khác tới sinh sống, làm việc. Những người tạm trú có thể làm thủ tục cấp CCCD gắn chip tại hai thành phố này không, hay phải về nơi mình đăng ký thường trú, thủ tục cấp ra sao? Về trường hợp này, Bộ Công an cho biết như sau:

- Trường hợp đã được cấp CCCD hoặc CMND 12 số nay đổi sang thẻ CCCD gắn chíp: khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành, nếu công dân đang tạm trú tại TP.HCM hoặc Hà Nội, đã được cấp CCCD hoặc CMND 12 số thì có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an hai thành phố này để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và CMND/ CCCD cũ (nếu có).

- Trường hợp cấp CCCD gắn chip lần đầu hoặc đổi từ CMND 9 số sang CCCD gắn chip: Công dân vẫn phải về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục theo quy định. Sau này, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD đi vào vận hành (dự kiến tháng 7-2021 tới đây), công dân lúc đó có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý CCCD nào để làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.

Dãy số (gồm 12 chữ số) trên CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch chính là số định danh của mỗi công dân. Số này là duy nhất và được giữ nguyên khi công dân đổi sang CCCD gắn chip.

Sau khi được cấp CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch, mã số định danh của công dân được lưu trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư. Đây cũng là lý do công an tạm trú tại Hà Nội, TP.HCM hoặc tỉnh, thành khác có thể làm thủ tục đổi sang CCCD gắn chip mà không cần phải về nơi đăng ký thường trú.

Trong khi đó, theo quy định trước đây, để cấp CMND 9 số, mỗi địa phương sẽ được Bộ Công an cấp cho một khoảng số và các địa phương tổ chức cấp số theo khoảng số đã được Bộ cấp. Do vậy, nếu đổi từ CMND 9 số sang CCCD gắn chip thì công dân cần về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục.