Thêm nhiều người bị lừa khi bán hàng qua mạng

Ngày 8-6, Pháp Luật TP.HCM có đăng bài “Cảnh giác với chiêu mua hàng thật, chuyển khoản ảo”. Sau khi báo đăng, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc gửi với nội dung tố cáo về sự việc mình bị lừa đảo khi bán hàng qua mạng.



Cụ thể, chị Nguyễn Thị Quế Anh cho biết tháng 2-2020, một người tên Trần Thị Hoàng Mi (Hoàng Mi) sử dụng tài khoản Facebook tên Trần Bảo Bảo đặt hàng mua máy hốt phân tự động cho mèo và một số phụ kiện đi kèm trị giá hơn 20 triệu đồng.

Người này yêu cầu được thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó đã gửi hình ảnh tin nhắn chuyển khoản thành công để xác nhận. Ngay sau đó, Hoàng Mi yêu cầu giao hàng gấp để kịp lo công việc.

“Do tôi quá tin tưởng vào hình ảnh chuyển khoản thành công của ngân hàng vì thời gian trên điện thoại trùng khớp với thời gian thực hiện thanh toán nên tôi đã trực tiếp đi giao hàng cho Hoàng Mi tại một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2” - chị Quế Anh nói.



Với những hình ảnh giả mạo xác nhận đã chuyển khoản thành công, rất nhiều người bán hàng qua mạng đã bị lừa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Một ngày sau vẫn không nhận được tiền trong tài khoản, chị Quế Anh liên lạc với Hoàng Mi để xác nhận lại thì được biết người này đang đi công việc ở nước ngoài và hẹn khi nào về nước sẽ giải quyết.

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần được hứa hẹn nhưng chị Quế Anh vẫn không nhận được khoản tiền hơn 20 triệu đồng, lúc này chị mới nhận ra là mình đã bị lừa và đi trình báo Công an phường Bình Trưng Tây.

Cũng bị lừa tương tự, anh Nguyễn Quang Vinh, chị Nguyễn Thị Tú, chị Đoàn Hồ Diệu Linh cùng tố cáo người có tên Trần Thị Hoàng Mi sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả mạo để đi lừa đảo mua hàng qua mạng. Được biết, theo thống kê của các nạn nhân, số tiền bị lừa khoảng 50 triệu đồng.

Tất cả trường hợp người bị lừa đều nhận được tin nhắn chuyển khoản thành công của ngân hàng gửi tới nhưng thực chất những tin nhắn xác nhận này đều là giả, thực tế không có giao dịch nào diễn ra.

Ngoài các trường hợp trên, chị Nguyễn Thanh Thảo cũng tố cáo bị Trần Thị Hoàng Mi lừa đảo 6,5 triệu đồng tiền cọc thuê nhà. Theo đó, chị Nguyễn Thanh Thảo là người đang tìm căn hộ chung cư để thuê, sau đó gặp được Hoàng Mi và hai người thỏa thuận thuê một căn hộ chung cư giá 13 triệu đồng/tháng.

Theo lời chị Thảo kể lại, vì chung cư yêu cầu người có thẻ mới được ra vào và Hoàng Mi là người có thẻ cư dân nên chị đã tin tưởng chuyển khoản trước 6,5 triệu đồng tiền cọc, đến khi nào dọn vào ở sẽ trả tiếp phần còn lại.

Tuy nhiên, đến ngày dọn về ở thì phát hiện đã có người khác ở trong nhà, khi tìm hiểu ra thì chủ thực sự của căn hộ cho biết Trần Thị Hoàng Mi trước đó thuê căn hộ không trả tiền rồi ăn cắp luôn thẻ và bây giờ lấy thẻ đó để đi lừa người khác.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an phường Bình Trưng Tây, quận 2 cho biết thời gian qua, công an phường nhận được đơn của nhiều người tố giác Trần Thị Hoàng Mi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã xác định được chỗ ở và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Cũng theo Công an phường Bình Trưng Tây, vụ việc đã được chuyển lên công an quận để điều tra theo đúng thẩm quyền.