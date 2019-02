Thưởng nóng vụ cô gái giao gà: Có nóng vội?

Bài viết Thưởng nóng vụ cô gái giao gà: Sai! của báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc về việc khen thưởng này. “Khen thưởng là xứng đáng”. Đây là ý kiến khẳng định của giám đốc Công an tỉnh Điện Biên về việc tỉnh này đã khen thưởng lực lượng công an tham gia phá án vụ một nữ sinh viên đi giao gà bị đoạt mạng trong Tết.

Tuy vậy, lời khẳng định ấy vẫn không thể đánh tan được dư luận đang có rất nhiều ý kiến trái chiều việc khen thưởng trong trường hợp này.

Lẽ ra cô gái không chết như vậy

Theo bạn Lê Ngọc Cẩm Tú, thưởng nóng, xem ra quá nóng vội để thưởng! Vì đã báo án ngay chiều tối 30 Tết mà công an không tổ chức truy lung tích cực, không tích cực phá án. Do đó, bọn xấu mới giữ cô gái đáng thương kia suốt mấy ngày trời để hiếp dâm và ra tay giết bị hại thảm thương như vậy. Đã thế, việc giám định pháp y không giám định việc có bị hiếp dâm không, dấu vết nghi ngờ có thể bị xâm hại ngay khi phát hiện tử thi là tử thi chỉ mặc quần lót, thế nhưng không giám định rõ ràng. Làm việc yếu kém vậy mà thưởng nóng, dư luận cho rằng không xứng đáng và quá nóng vội, là có cơ sở.

Cũng theo bạn Trương Thanh, trong vụ án này, công an tỉnh phải kiểm điểm những vấn đề còn thiếu sót của mình, lẽ ra cô gái không chết như vậy. Vì khi phát hiện thi thể cô gái trong tình trạng như thế, ngành công an phải biết rằng cô gái có khả năng bị xâm hại tình dục hay không. Một người bình thường không có nghiệp vụ công an họ cũng biết điều này. Để rồi phải khai quật khám nghiệm tử thi một lần nữa. Cái này mà lãnh thưởng, được khen thì quả là không ổn.

Đúng là vấn đề thưởng nóng cho công an trong các vụ án của các tỉnh, thành lâu nay rất vô lý, bản thân tôi cũng đã có ý kiến từ lâu. Một trong những chức năng, nhiệm vụ của ngành công an là phòng ngừa tội phạm. Vì vậy để vụ việc xảy ra, gây hậu quả rồi mới phá được án thì trong chừng mực nào đó có thể nói họ chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cớ gì phải khen thưởng? Là ý kiến của bạn Hồ Quang Huy.

Khen thưởng hay bồi dưỡng?

Chỉ ra khó khăn của công tác điều tra, bạn Nguyễn Cừ nêu ý kiến, trong bài viết nói rất nhiều nhưng một chi tiết không hề nhắc đến là thời gian điều tra diễn ra đúng dịp Tết. Thời gian này mọi người biết rồi đấy, ngày Tết thì công việc phối hợp giữa các cơ quan sẽ khó khăn như thế nào. Thêm vào đó là đủ thứ kiêng cữ của người dân trong dịp Tết là những khó khăn khách quan cho công việc điều tra…

Bạn Lưu Quang Đạo lại có ý kiến không đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết. "Tác giả không phải người trong cuộc, chỉ có rất ít thông tin về quá trình phá án, vậy làm sao có thể dễ dàng kết luận là lực lượng phá án đã "không đủ giỏi để xử lý tốt vụ án", rằng phải khai quật tử thi là kém, vì trong lần khám nghiệm tử thi đầu tiên đã không lường hết được mọi sự…? Cơ quan ra quyết định khen thưởng nóng cho lực lượng phá án hẳn hiểu rất rõ công tác phá án, so sánh mức độ phức tạp của vụ án này so với các vụ án khác…, để từ đó ra quyết định khen thưởng về nỗ lực và thành tích xuất sắc của họ".

Các bạn đọc Trung BD, ThanhVu, Ngọc đều có chung quan điểm rằng trong xã hội, nếu có nhiều ý kiến phản biện thì xã hội sẽ phát triển, còn ngược lại thì... khỏi nói! Cho nên vấn đề đặt ra là chúng ta có dũng cảm nhận ra những điều chưa hợp lý, để xây dựng và phát triển hay không.

Theo bạn đọc AnhBay, trong trường hợp này khen thưởng cho công an phá án không hay lắm. Nên dùng từ bồi dưỡng cho lực lượng công an phá án hợp tình hợp lý hơn.