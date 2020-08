Tiền điện tăng cao, đang khiếu nại thì bị cắt điện

Những lưu ý để điện tiêu thụ không tăng vọt Hiện Công ty Điện lực Tân Thuận đang quản lý hơn 200.000 đồng hồ điện. Trong quá trình sử dụng điện, chúng tôi cũng nhận được một số phản ánh của khách hàng về giá điện tăng cao bất thường. Trong quá trình kiểm tra, phía điện lực nhận thấy phần lớn nguyên nhân do khách hàng không chú ý đến thiết bị sử dụng điện trong nhà nên tiêu hao điện rất nhiều. Ví dụ như gia đình có trẻ nhỏ thường mở tủ lạnh không đóng, mở máy lạnh xong đi ra ngoài quên đóng cửa hay quên tắt hoặc sử dụng máy lạnh quá nhiều trong mùa nắng nóng… Do những việc trên nhỏ nên nhiều khách không để ý, nếu xảy ra liên tục thì nguồn điện tiêu thụ rất nhiều. Ngoài ra, hiện nay khách hàng trả tiền điện theo bậc thang, tức càng xài nhiều điện giá càng cao. Ông TRƯƠNG HOÀNG HẢI, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận