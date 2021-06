Phường hỗ trợ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Mô hình hoạt động thiện nguyện “Tủ lạnh cộng đồng” phát thực phẩm cho người dân tại số 100 Ung Văn Khiêm rất đáng hoan nghênh, phần nào đã san sẻ khó khăn với bà con mùa dịch. Tuy nhiên, những ngày qua có nhiều người dân đến địa điểm này nhận thực phẩm khiến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng dịch không đảm bảo. Để thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho bà con đến nhận thực phẩm, UBND phường đã cử lực lượng chức năng đến hỗ trợ để hoạt động diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Ông PHẠM VĂN TỒN, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh