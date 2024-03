Ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị khởi tố do nâng khống giá thang máy

Ngày 7-3, Công an quận Bình Thạnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Phương (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên Trưởng ban quản trị nhà chung cư Miếu Nổi); Đinh Việt Cường (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên Phó ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Phan Dương Đại (SN 1980, trú huyện Bình Chánh, GĐ Cty TNHH thang máy điện Đại Tiến, Cty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến).

Cả ba bị khởi tố về về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra, thời điểm đang tại chức, Phạm Phương với tư cách là Trưởng BQT chung cư Miếu Nổi đã bàn bạc với Phan Phương Đại lắp đặt bốn thang máy ở lô B và lô C với giá rẻ để nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Sau đó, Phan Phương Đại đề xuất lắp thang máy giá rẻ thì mỗi thang chỉ mua ba linh kiện chính nhập khẩu Thái Lan hoặc Hàn Quốc là máy kéo, tủ điện và cáp tải. Các chi tiết còn lại mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công nhằm giảm giá thành.

Để thực hiện, Đại đã báo giá hai thang máy lô B (tải trọng 1,6 tấn) với giá 800 triệu đồng/ thang; hai thang máy lô C (tải trọng 1 tấn) có giá 700 triệu đồng/ thang. Sau đó, Phương yêu cầu Đại nâng khống giá một thang máy lô B bên trái lên1,035 tỷ đồng, thang máy lô B bên phải và hai thang máy lô C thì nâng giá mỗi thang 200 triệu đồng.

Để trót lọt, Phương bàn bạc với Đinh Việt Cường (lúc này đang là Phó BQT chung cư) và cả hai đồng ý cùng thực hiện.

Khi tiến hành thi công lắp đặt thang máy lô B bên trái, Đại chuyển chuyển cho Cường 100 triệu đồng, cho Phương 135 triệu đồng. Thang máy lô B bên phải, Đại chuyển cho Phương 100 triệu đồng và phần Đại chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Còn hai thang máy lô C, Đại không chuyển 400 triệu đồng tiền giá trị nâng khống theo hứa hẹn và chiếm đoạt. Tuy nhiên, dù nhận tiền lắp bốn thang máy nhưng Đại chỉ lắp ba thang. Còn thang lô C bên phải bỏ không lắp đặt nên Phương thuê thợ và mua linh kiện về lắp đặt.

Trong thương vụ này, tổng số tiền Đại chiếm đoạt là 500 triệu đồng, Phương 235 triệu đồng, Cường 100 triệu đồng.

