Bảo vệ thi công chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh để hạn chế sạt lở

(PLO)- Việc chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh (qua huyện Vân Canh, Bình Định) nhằm hạn chế việc sạt lở bờ sông làm mất đất, mất tài sản của người dân.

Ngày 13-9, tin từ UBND huyện Vân Canh, cho biết vừa có công văn gửi cơ quan Công an huyện này liên quan đến vấn đề bảo vệ thi công chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh đoạn qua thôn Hiển Đông (xã Canh Hiển, huyện Vân Canh).

Theo UBND huyện Vân Canh, việc chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh qua đoạn nói trên cần phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời nhằm khắc phục, hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông làm mất đất, tài sản của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đơn vị thi công tiến hành thực hiện chỉnh trị dòng chảy thì có một số người cản trở, đòi bồi thường về đất đai, tài sản.

Trước đó, mặc dù UBND xã Canh Hiển và các phòng ban chuyên môn của UBND huyện Vân Canh đã liên tục tuyên truyền, vận động một số người dân không được cản trở nhưng những người này không chấp hành. Theo UBND xã Canh Hiển, đây là công trình của huyện thực hiện trên phạm vi đất lòng sông thuộc quản lý của xã.

Hơn nữa việc chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế tình trạng sạt lở gây mất đất, mất tài sản của dân. Việc chỉnh trị dòng chảy cần sớm thực hiện trước mùa mưa bão sắp tới. Tuy nhiên một số người vẫn cố tình cản trở, ngăn chặn không cho thi công. Đơn vị thi công dự án này cũng đã báo cáo UBND huyện Vân Canh về việc có một số người cản trở, không cho thi công chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vân Canh cũng nhận được đơn của người dân phản ánh việc có một số người cản trở thi công, đề nghị UBND huyện có biện pháp bảo vệ để đơn vị thi công thực hiện việc chỉnh trị dòng chảy.

Từ đó, UBND huyện đề nghị Công an huyện Vân Canh chỉ đạo và hỗ trợ lực lượng cho Công an xã Canh Hiển khẩn trương thực hiện phương án bảo vệ đơn vị thi thực hiện chỉnh trị dòng chảy. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người cố tình ngăn chặn, cản trở việc thi công phương án chỉnh trị làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND huyện Vân Canh cũng giao UBND xã Canh Hiển giao Công an xã lập phương án bảo vệ thi công thực hiện chỉnh trị dòng chảy, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm vi phạm pháp luật đất đai theo quy định.

Chiều 13-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Long, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Hiển, cho biết trước đây trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân ở hai bên bờ sông Hà Thanh đoạn qua địa bàn xã phản ánh việc xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ. Người dân kiến nghị phải làm kè để giảm sạt lở bờ sông, tuy nhiên làm kè thì không có kinh phí.

“Sau đó, UBND tỉnh cho chủ trương trước hết phải chỉnh trị dòng chảy. Tức là phải nạo vét khu vực giữa lòng sông để tạo sự thông thoáng cho dòng chảy, để hạn chế sạt lở hai bên bờ.

Chính quyền địa phương cũng thực hiện đầy đủ thủ tục như về đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, một số người dân đang canh tác ở khu vực bãi bồi thuộc dự án chỉnh trị dòng chảy không đồng tình. Những hộ dân này không được cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất, vì đất này là đất khu vực bãi bồi, do chính quyền quản lý”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, có chín hộ dân không đồng tình việc chỉnh trị dòng sông. Trong đó có bảy hộ không được cấp giấy tờ sử dụng đất, có hai hộ có GCNQSDĐ nhưng phần đất của hai hộ này đã bị sạt lở xuống sông.

“Hai hộ này nêu ý kiến dù đất bị cuốn xuống sông nhưng vẫn là đất của họ. Chính quyền địa phương đã vận động hết mức, nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng tình, do đó xã đã báo cáo huyện và UBND huyện đã có công văn đề nghị công an hỗ trợ bảo vệ thi công”, ông Long cho biết thêm.

H.TRƯỜNG