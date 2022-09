Bão vừa qua, người dân miền Trung lại tất tả chạy lũ

Sáng 28-9, tỉnh Quảng Nam trời quang mây tạnh, hàng ngàn người sơ tán tránh bão số 4 (bão Noru) đã về nhà.

Nước lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Đến nhà người thân sơ tán từ chiều 27-9, bà Trần Thị Thuý Phượng (53 tuổi, thôn Đà Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) phải tức tốc quay về nhà trong đêm. “Ngoài trời mưa to, gió lớn. Nước bên kia đường chảy qua phía nhà, chỉ trong một tiếng đồng hồ, nước đã lên 1 m, thấy tài sản ngập mà không kịp trở tay” - bà Phượng nói.

Bà kể, khoảng 3 giờ sáng, nước bắt đầu đổ về. Chỉ trong chốc lát, nước đã dâng ngập ngang mép cửa sổ. Gia đình vội dọn dẹp, những đồ quan trọng nhất dần được đưa lên cao, từng cái một. Còn lại những thứ không kịp dọn dẹp, bà chấp nhận để chìm trong nước.

“Nghe tin nước dâng, tôi vội đội mưa quay về. Con hẻm trước nhà đã ngập sâu, nước chảy xiết, tôi phải đi qua nhà hàng xóm để vào nhà. Cái gì quan trọng mình đưa lên cao, còn lại chiếc xe tải, ba chiếc xe máy chấp nhận để ngập” - bà Phượng nói.

Theo bà Phượng, những năm trước khu bà sống cũng thường xuyên ngập. Tuy nhiên nước chỉ dâng từ từ.

“Do bên Khu phố chợ Chiên Đàn đổ đất cao quá, nước về đó hết chỗ chứa, lại không có lối thoát nên chảy băng qua đường. Nước dâng nhanh khiếp, cũng may tôi phát hiện sớm nên không thiệt hại quá nhiều” - bà Phượng nêu nguyên nhân.

Tương tự, ông Phạm Thoàng (48 tuổi, ngụ xã Tam Đàn) chia sẻ, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, 40 con gà của gia đình đã chết. “Nước lên quá nhanh, chúng tôi tập trung giúp nhau khiêng đồ đạc quan trọng kê lên cao. Khi về đến nhà thì chuồng gà đã ngập, chết hết!” - ông Thoàng tiếc nuối.

Ông Kể tiếp, từ chiều 27-9, mưa bắt đầu đổ xuống như trút, đến 21 giờ gió bắt đầu nổi lên. Trong xóm hầu hết nhà cửa không kiên cố, người dân đi sơ tán. Khi nghe tin nước dâng mọi người quay về đã không còn kịp.

“Chỗ này bình thường mưa 4-5 ngày mới ngập nhưng đợt này quá bất thường. Từ 2 giờ 30 nước bắt đầu dâng, 4 giờ thì ngập hết. Gạo, lúa giống ngập hết. Mấy năm trước nước đổ về băng qua quốc lộ 1 về hướng TP Tam Kỳ, năm nay do Khu phố chợ Chiên Đàn đổ đất quá cao, nước chảy hết về hướng Phú Ninh nên ngập rất nhanh” - ông Thoàng nói.

Người dân dọn dẹp nhà cửa

Ghi nhận tại tuyến đường ĐT615, từ sáng sớm, nước dâng cao ngập nhiều vị trí. Đoạn qua trường THCS Trần Phú, nước ngập khoảng 70 cm, giao thông tê liệt. Nhiều người cố gắng chạy xe qua đoạn nước ngập bị chết máy. Đến trưa, nước bắt đầu rút, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Có nhà dọc ven đường ĐT615, anh NQ (45 tuổi, ngụ xã Tam Đàn) tranh thủ nước rút cùng vợ đẩy bùn đất từ trong ra ngoài. “Nền nhà tôi cao nên ngập không quá sâu. Tranh thủ nước rút tôi dọn dẹp nền nhà trước, xong xuôi mới tính đến chuyện lợp lại mấy miếng tôn bị bão thổi bay” - anh Q nói.

Ông Hồ Văn Trị, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, cho biết bão số 4 đi qua không gây thiệt hại nặng về nhà cửa; không có thiệt hại về người; cây cối ngã đổ, số nhà tốc mái không đáng kể.

“Tuy nhiên, sau bão, một số thôn nằm ở vị trí trũng thấp như Đàn Long, Đàn Trung, Đà Hạ bị ngập. Sáng nay nước đã rút, chính quyền địa phương phân công lực lượng cùng ca nô xuống những nơi bị ngập sâu hỗ trợ người dân” - ông Trị nói.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam báo cáo đến 10 giờ sáng 28-9, bão số 4 làm 72 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó, huyện Phú Ninh 11 nhà, Hiệp Đức 25 nhà, Phước Sơn 13 nhà, Bắc Trà My 22 nhà, Tây Giang 1 nhà). Ngoài ra có hai trường học bị tốc mái, hư hỏng tại huyện Quế Sơn; bảy trụ sở làm việc của công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại.

Bão cũng làm 212 ha lúa rẫy của người dân Phước Sơn và Hiệp Đức hư hỏng; 9 ha nếp đắng tại xã Quế Sơn, 266 ha cây trồng lâu năm, 8,7 ha cây ăn quả xiêu vẹo, ngã đổ, 300 con gia cầm bị chết ở thị xã Điện Bàn… và bốn tàu cá của ngư dân bị chìm.

Hiện các đơn vị đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 4 gây ra…

Một số hình ảnh ngập tại xã Tam Đàn:

Sáng nay (28-9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên-Huế -Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo từ chiều nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.