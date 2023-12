Bắt 2 người đột nhập tiệm vàng trộm gần 750 triệu đồng

Ngày 8-12, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Kiệt (33 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Lê Văn Lắm (35 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 27-11, công an tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng PV (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) về việc bị mất số lượng lớn vàng với tổng giá trị gần 750 triệu đồng.

Ngay lập tức, Công an huyện Cao lãnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập các thông tin, tài liệu liên quan vụ án; đồng thời phối hợp với Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang rà soát các đối tượng nghi vấn.

Tiệm vàng bị trộm cắp tài sản gần 750 triệu đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được đối tượng khả nghi là Trần Tuấn Kiệt. Camera tiệm vàng ghi nhận vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 24-11, Kiệt có đến tiệm vàng Phương Vy cầm 1 điện thoại với số tiền 7 triệu đồng. Sau đó, chiều 27-11, Kiệt bắt xe khách đến xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Qua điều tra, công an đã xác định Kiệt là nghi phạm nên đề nghị Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Long Thọ bắt khẩn cấp Trần Tuấn Kiệt vào tối 2-12.

Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Kiệt, công an thu giữ số tiền 16 triệu đồng, 1 mô tô, 1 bộ quần áo Kiệt mặc trong đêm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng PV và khai nhận thêm đồng phạm là Lê Văn Lắm. Số vàng trộm được, Kiệt đem đến các tiệm vàng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bán lấy tiền trả nợ, mua mô tô và tiêu xài cá nhân.

Trần Tuấn Kiệt sau khi đến tiệm vàng cầm đồ thì đã quay trở lại trộm cắp tài sản

Lê Văn Lắm thừa nhận cùng với Kiệt đi trộm cắp tài sản tiệm vàng. Ảnh: CA

Đến 17 giờ 30 phút ngày 4-12, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức bắt khẩn cấp Lê Văn Lắm và Lắm cũng thừa nhận hành vi trộm cùng Kiệt.

Công an huyện Cao Lãnh đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Kiệt đã sử dụng.

Theo công an, Kiệt có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

2 thanh niên dùng súng tự chế cướp tiệm game (PLO)- Hai thanh niên cầm súng tự chế vào tiệm game ở Vĩnh Long để cướp và còn bắt người trong tiệm, ép lên xe chở đi.

HẢI DƯƠNG