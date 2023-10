Bắt 4 người từ Quảng Ninh vào Long An cho vay nặng lãi

(PLO)- Bốn người từ Quảng Ninh vào Long An thuê nhà tổ chức cho vay lãi nặng bị Công an bắt giữ.

Chiều ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng: Bùi Tiến Thành (30 tuổi), Phạm Mạnh Cường (33 tuổi), Tô Văn Việt (32 tuổi) cùng quê tỉnh Quảng Ninh) và Trần Văn Quý ( 34 tuổi, quê Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý

Bốn nghi can Thành, Cường, Việt, Quý bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA



Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Thành, Cường và Việt. Riêng Quý đang cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 10-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa bắt giữ Thành, Cường, Việt và Quý.

Qua điều tra, từ năm 2022, Thành, Cường, Việt và Quý đến thuê nhà trọ ở huyện Thủ Thừa rồi lập các đường dây cho vay lãi nặng tại khu vực huyện Thủ Thừa, TP Tân An, Tân Trụ, Bến Lức (Long An) và Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành ( Tiền Giang).

Nhóm này đã tạo các trang mạng cá nhân quảng cáo “Vay tiền góp nhanh Long An” kèm theo số điện thoại để thiết lập đường dây và câu kéo người vay tiền. Ngoài ra các đối tượng còn in ấn tờ rơi phát tại các ngã tư hoặc dán lên cột điện để thu hút người có nhu cầu. Khi có người gọi điện để vay tiền, các nghi can phân công nhau gặp trực tiếp để tư vấn.

Người vay tiền phải cung cấp giấy CMND/CCCD, GPLX, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, nơi ở, nghề nghiệp để các đối tượng quyết định số tiền sẽ cho vay từ 3 đến 100 triệu đồng, lãi suất từ 30%/tháng trở lên.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan điều tra xác định đã có 21 người vay tiề của nhóm Thành, Cường, Việt, Quý. Tổng số tiền mà các đối tượng này thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.

HUỲNH DU